Ζάκυνθος: Καβγάδισαν και τον... έσπασαν στο ξύλο

Χειροπέδες στους δράστες, στο νοσοκομείο το θύμα.

Δύο αλλοδαποί βρετανικής καταγωγής, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) Ζακύνθου, για τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 41χρονου αλλοδαπού, τις πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, στον Λαγανά.

Οι δύο αλλοδαποί κατηγορούνται για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία κατά του 41χρονου, μετά από διαπληκτισμό που είχαν στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά.

Ο άτυχος άντρας οδηγήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

