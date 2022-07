Κοινωνία

Πυροσβεστική: 378 δασικές πυρκαγιές την τελευταία εβδομάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκτακτη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος. Η εικόνα στα πύρινα μέτωπα του τελευταίου 24ωρου.



Σε έκτακτη ενημέρωση προχώρησε η Πυροσβεστική για τα πύρινα μέτωπα στη χώρα. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Επιπυραγός Ιωάννης Αρτοποιός, την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας εκδηλώθηκαν 355 δασικές πυρκαγιές. Παράλληλα το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να επέμβει σε 882 αστικές πυρκαγιές και 657 παροχές βοηθείας.

Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής ανέφερε:

«Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 41 δασικές πυρκαγιές. Δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών που επικράτησαν, με υψηλές θερμοκρασίες, αυξημένη ένταση των ανέμων καθώς και χαμηλά ποσοστά σχετικής υγρασίας, ευνοήθηκε η εκδήλωση και γρήγορη επέκτασή τους.

Οι σημαντικότερες από αυτές ήταν στο Σχιστό Κορυδαλλού, στις Πόρτες Αχαΐας, στο Σχηματάρι Βοιωτίας, στο Σερνικάκι Φωκίδας, στη Κορακιά Κρανιδίου Αργολίδας, στο Πόρτο Γερμενό, στον Άγιο Ιωάννη Κορινθίας και στην Κορυφή Πύργου Ηλείας.



Ειδικότερα, με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, το προσωπικό των πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε Αττική και Στερεά Ελλάδα τέθηκε σε γενική επιφυλακή για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε αυτές τις Περιφέρειες.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι Ελληνικές Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν από κοινού, με Ρουμάνους και Βούλγαρους πυροσβέστες, στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές το βράδυ, σε δασική έκταση, στην περιοχή Κορυφή Πύργου, επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις με τη συνδρομή μηχανημάτων έργου και υδροφόρων της Τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στις 2 και 18 το μεσημέρι, στην Πυλαία Έβρου, πλησίον της Εγναντίας οδού, επιχείρησαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, και την έθεσαν υπό έλεγχο σε χρονικό διάστημα 2 ωρών.

Για αύριο Πέμπτη, αναμένεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, σε Αττική, σε περιοχές της Στερεάς και Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίου, Σποράδων, Κρήτης, Ανατολικού Αιγαίου, και Δωδεκανήσων.

Απευθύνουμε έκκληση, σε περίπτωση που αντιληφθείτε πυρκαγιά είναι σημαντικό να παραμείνετε ψύχραιμοι, και να καλέσετε στο 199 ή στο 112 και να δώσετε πληροφορίες για:

την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε,

το ακριβές σημείο της πυρκαγιάς και την κατεύθυνσή της

την ένταση του ανέμου στην περιοχή και

το είδος της βλάστησης που καίγεται».