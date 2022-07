Οικονομία

Ταξί: Παράταση στην προθεσμία για την αντικατάσταση παλαιών οχημάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπει η εγκύκλιος του υφυπουργού Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλου. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να δοθεί παράταση



Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, με Εγκύκλιο του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις Μεταφορές κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου, η προθεσμία για την αντικατάσταση ΕΔΧ - ΤΑΞΙ οχήματος με καινούργια οχήματα, για τις περιπτώσεις των αυτοκινήτων ΤΑΞΙ που θα έπρεπε να έχουν αντικατασταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Η παράταση συνεπάγεται τη δυνατότητα κυκλοφορίας και τεχνικού ελέγχου των υπαρχόντων οχημάτων έως την παραπάνω ημερομηνία και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Να υπάρχει Δελτίο Παραγγελίας του καινούργιου οχήματος που να φέρει ημερομηνία έως και τις 31/12/2021

Να υπάρχει σχετικό Τιμολόγιο Καταβολής Προκαταβολής με ημερομηνία έως και τις 31/12/2021

Η παραπάνω παράταση κρίθηκε αναγκαία με δεδομένες τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις παραδόσεις νέων οχημάτων τους τελευταίους μήνες.

Για τον ίδιο λόγο, με άλλη Απόφαση του Υφυπουργού Μεταφορών, που αφορά στο πρόγραμμα αντικατάστασης Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων με έδρα εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με επιβατηγά οχήματα από 6 έως 9 θέσεων, προβλέπεται εξάμηνη παράταση στην προθεσμία ταξινόμησης των νέων οχημάτων.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι των αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου από 6 έως 9 θέσεων στο όνομα των οποίων έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις από την Περιφέρεια, έχουν τη δυνατότητα εντός αποκλειστικής προθεσμίας 12 μηνών, από 6 μήνες που ίσχυε, από την ημερομηνία έκδοσης αυτής, να ταξινομήσουν και να θέσουν σε κυκλοφορία αυτό το αυτοκίνητο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζάκυνθος: Καβγάδισαν και τον... έσπασαν στο ξύλο

Μάλια: Αποφυλακίζεται ο πατέρας που είχε συλληφθεί για τον βιασμό της κόρης του - Τι έδειξε το DNA

Σπείρα διακινούσε παράνομα αλλοδαπούς από την Ελλάδα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (εικόνες)