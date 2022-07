Πολιτική

Ευρωκοινοβούλιο: Εγκαίνια για το αμφιθέατρο “Ανδρέας Παπανδρέου” (εικόνες)

Με λίγα λόγια και συγκίνηση περιέγραψε ο Νίκος Ανδρουλάκης την πολιτική προσωπικότητα του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, στα εγκαίνια της αίθουσας «Ανδρέας Παπανδρέου» που έγιναν απόψε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, παρουσία βουλευτών απ’ όλες τις πολιτικές παρατάξεις της Ελλάδας. Ηταν μια προσωπική πρωτοβουλία του κ. Ανδρουλάκη που απέδωσε καρπούς μετά από προσπάθειες δύο ετών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης συμπύκνωσε το έργο του Ανδρέα Παπανδρέου στο τρίπτυχο «ειρήνη, κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική συμφιλίωση» και αναφέρθηκε στις σημαντικότερες δράσεις του, στο εσωτερικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

«Αφησε πίσω του το κατεστημένο για να δημιουργήσει το ΠΑΣΟΚ που ήθελε να εκφράσει τις αγωνίες ενός πληγωμένου λαού μετά τη βάρβαρη εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο», είπε ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτηρίζοντας τον Ανδρέα Παπανδρέου ιστορική συνέχεια των μεγάλων ηγετών της δημοκρατικής παράταξης , Χαρίλαου Τρικούπη και Ελευθέριου Βενιζέλου.

Εδωσε την ευκαιρία στους «μη προνομιούχους» για μια καλύτερη ζωή, σημείωσε, χρησιμοποιώντας αυτή την εμβληματική φράση του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Αναφέρθηκε στο ΕΣΥ και στις μεταρρυθμίσεις του στην παιδεία που «έγιναν εργαλεία μείωσης των ανισοτήτων» καθώς και στα «πρωτοπόρα νομοσχέδια για την ισότητα των φύλων», όπως ίση αμοιβή έναντι ίσης εργασίας και το δικαίωμα στην άμβλωση, καθώς και στην αναγνώριση της εθνικής αντίστασης που «έκλεισε τις πληγές του εμφυλίου και της χούντας, επιτρέποντας την επιστροφή των πολιτικών προσφύγων».

Στην εξωτερική πολιτική «σφυρηλάτησε την εθνική αξιοπρέπεια». Συμμετείχε στην πρωτοβουλία των Εξι με τον Ούλαφ Πάλμε και την Ιντιρα Γκάντι πάλεψε για τον πυρηνικό αφοπλισμό και την παγκόσμια ειρήνη. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη δημιουργία των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων που κάλυψαν τη Ν. Ιταλία και τη Ν. Γαλλία τέθηκαν οι βάσεις για την ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου μίλησε από το 1994, στη σύνοδο υπογραφής της προσχώρησης Αυστρίας, Φινλανδίας, Σουηδίας για την ανάγκη «κοινής εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας καθώς και για την οικονομική ενοποίηση» ώστε να έχει η Ευρώπη ισχυρή παρουσία στη διεθνή σκηνή.

Πριν τον κ. Ανδρουλάκη μίλησε διαδικτυακά ο Νίκος Παπανδρέου αναπτύσσοντας την πολυσχιδή προσωπικότητα του Ανδρέα ως ακαδημαϊκού, πολιτικού και πατέρα.

Την έναρξη της τελετής έκανε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο Ρομπέρτα Μέτσολα η οποία επεσήμανε την προσήλωση του Ελληνα ηγέτη στη δημοκρατία, την οποία όπως είπε, δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένη. Ανέφερε μάλιστα το παράδειγμα της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι είναι μια δοκιμασία για τη δημοκρατία μας.

Χαιρετισμό απηύθυνε και η πρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών Ιράτχε Γκαρσία Πέρες. Στη λιτή τελετή προβλήθηκαν βίντεο με μερικές από τις σημαντικότερες εμφανίσεις του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και με τις πιο προβεβλημένες προσωπικότητες που συνεργάστηκαν μαζί του: Τη Μελίνα Μερκούρη, τον Γιώργο Γεννηματά, τον Γιάσερ Αραφάτ, τον Ούλαφ Πάλμε.

