Wimbledon: Ο Κύργιος στα ημιτελικά για πρώτη φορά στην καριέρα του

Ο ομογενής εξ Αυστραλίας απέκλεισε με καθαρή νίκη τον Χιλιανό Κριστιάν Γκαρίν.



Ο ομογενής εξ Αυστραλίας Νικ Κύργιος, νυν 40ος στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, προκρίθηκε στους ημιτελικούς του Γουίμπλεντον, κάτι που πετυχαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τουρνουά Γκραν Σλαμ.

Για να τα καταφέρει απέκλεισε με καθαρή νίκη στα τρία σετ τον Χιλιανό Κριστιάν Γκαρίν (43ος στον κόσμο), επικρατώντας με 6-4, 6-3, 7-6/5.

Στα 27 χρόνια του, ο «εκρηκτικός» τενίστας θα προσπαθήσει την Παρασκευή (8/7) να φτάσει στον τελικό του λονδρέζικου Major, όπου είχε ήδη παίξει στους προημιτελικούς το 2014, στην πρώτη συμμετοχή του.

Αντίπαλός του θα είναι ο νικητής που θα προκύψει από τη συνάντηση του Ραφαέλ Ναδάλ (4ος) με τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτς (14ος).

Ο 27χρονος Κύργιος έχασε τους εννέα πρώτους πόντους στο Court One, αλλά τελικά αποδείχθηκε πολύ σκληρός αντίπαλος για τον Γκαρίν, που ήλπιζε να γίνει ο πρώτος Χιλιανός που θα έπαιζε σε ημιτελικό στο Γουίμπλεντον. Ξεπερνώντας την προηγούμενη καλύτερη πορεία του, στην ίδια διοργάνωση και ως προς τους προημιτελικούς πριν από οκτώ χρόνια, ο Αυστραλός έγινε ο πρώτος τενίστας από την πατρίδα του που φτάνει σε ημιτελικό Γκραν Σλαμ εδώ και 17 χρόνια.

Σημειώνεται πως ο Κύργιος κλήθηκε να εμφανιστεί σε δικαστήριο της Καμπέρας τον επόμενο μήνα, με φερόμενη κατηγορία επίθεσης εναντίον της πρώην συντρόφου του.

Το παιχνίδι του μετέπειτα νικητή υποστηρίχθηκε για άλλη μια φορά από το σερβίς του, που ήταν εντυπωσιακό και τον έβγαλε πολλές φορές από τα προβλήματα όποτε ο Γκαρίν προσπάθησε να απειλήσει.

Ο Λατίνος πάλεψε σκληρά για να φέρει το τρίτο σετ σε τάι μπρέικ και φαινόταν έτοιμος να οδηγήσει τον αγώνα στο τέταρτο σετ, όταν προηγήθηκε με 5-3, αλλά ο Κύργιος «ανταπέδωσε» για να κερδίσει τους τελευταίους τέσσερις πόντους.

