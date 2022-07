Κοινωνία

Παραλιακή - Τροχαίο: Σύγκρουση αστικού λεωφορείου με μηχανή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες στην Παραλιακή.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην παραλιακή, στο ύψος του δημαρχείου Βούλας.

Συγκεκριμένα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα μηχανή μικρού κυβισμού συγκρούστηκε με αστικό λεωφορείο στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Αυλώνος με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες.

Στο σημείο έφτασαν περιπολικά της τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους δύο τραυματίες στο νοσοκομείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Φιλιππίδης: Πήρε εξιτήριο και επιστρέφει σπίτι του

Ζάκυνθος: Καβγάδισαν και τον... έσπασαν στο ξύλο

Μπραντ Πιτ: Πάσχω από προσωπαγνωσία - Δεν μπορώ να αναγνωρίσω ούτε την οικογένειά μου