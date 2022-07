Πολιτισμός

ΕΕΣ: Αποστολή βοήθειας σε εκτοπισμένους Ουκρανούς στην Μολδαβία (εικόνες)

H 7η κατά σειρά ανθρωπιστική βοήθεια προς ενίσχυση των πληγέντων της Ουκρανίας από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.



Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απέστειλε το πρωί της Τετάρτης (6/7), παρουσία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιου Αυγερινού, την 7η κατά σειρά ανθρωπιστική βοήθεια προς ενίσχυση των πληγέντων της Ουκρανίας, αυτή τη φορά με τελικό προορισμό την Μολδαβία, όπου διαβιεί προσωρινά μεγάλος αριθμός εκτοπισμένων πολιτών της Ουκρανίας.

Συγκεκριμένα, το κομβόι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αποτελείται από 3 φορτηγά, τα οποία μεταφέρουν περίπου 40 τόνους ανθρωπιστικού υλικού (τρόφιμα μακράς διάρκειας, εμφιαλωμένα νερά, είδη πρώτης ανάγκης, αντισηπτικά κ.α.) για να διατεθούν άμεσα στους εκτοπισμένους της Ουκρανίας, ενισχύοντας σημαντικά το δύσκολο έργο των κρατικών υπηρεσιών της Μολδαβίας, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον μεγάλο αριθμό προσφύγων που έχει συγκεντρωθεί στη χώρα.

Στην αναχώρηση της ελληνικής αποστολής παρευρέθησαν, μεταξύ άλλων, ο Βουλευτής Μαγνησίας και Προέδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Μολδαβίας, Κωνσταντίνος Μαραβέγιας, ο Διευθυντής Αναπτυξιακών &Ανθρωπιστικών δράσεων/έργων του Υπουργείου Εξωτερικών, Γεράσιμος Ντάβαρης, η Βουλευτής Μολδαβίας, Larisa Novac και o Επιτετραμμένος της Πρεσβείας της Μολδαβίας, Sergiu Vremea. Άπαντες ευχαρίστησαν θερμά τον Ε.Ε.Σ. για την ιδιαίτερα σημαντική αυτή κίνηση συμπαράστασης και αλληλεγγύης. Από πλευράς του, ο κ. Αυγερινός, τόνισε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα συνεχίσει να στέκεται αρωγός κάθε προσπάθειας ανακούφισης του ανθρώπινου πόνου που έχει προκαλέσει ο καταστροφικός πόλεμος στην Ουκρανία.

