Υγεία - Περιβάλλον

Πως να αντιμετωπίσω τα κουνούπια στο σπίτι;

Οδηγίες και χρήσιμες συμβουλές για να αποφύγετε τους ενοχλητικούς “επισκέπτες” του καλοκαιριού

Οι πληθυσμοί των κουνουπιών αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία μεταδίδοντας στον άνθρωπο ιδιαίτερα σοβαρές ασθένειες και θεωρούνται υπεύθυνα για την πρόκληση των περισσότερων θανάτων σε άνθρωπο από κάθε άλλο οργανισμό στον πλανήτη!

Ο βιολογικός τους κύκλος είναι αυγό – προνύμφη – νύμφη – ακμαίο (ενήλικο) και ολοκληρώνεται συνήθως σε 10 με 16 ημέρες. Μας τσιμπούν μόνο τα θηλυκά κουνούπια γιατί χρειάζονται αίμα, ως πηγή πρωτεΐνης, για την παραγωγή των αυγών. Μάλιστα μέσα σε πέντε γενιές, ένα θηλυκό κουνούπι μπορεί να δώσει μέχρι 20 εκατομμύρια απογόνους.

Οι άμεσες επιπτώσεις από τη δραστηριότητα των κουνουπιών είναι σε γενικές γραμμές η όχληση, ο κνησμός, οι δερματίτιδες (εξανθήματα, κ.α.) και οι αλλεργίες ενώ οι έμμεσες επιπτώσεις είναι ιδιαίτερης υγειονομικής σημασίας καθώς τα κουνούπια είναι φορείς και ενδιάμεσοι ξενιστές, σοβαρών ασθενειών του ανθρώπου και των ζώων.

Για να αντιμετωπίσετε τα κουνούπια στο σπίτι θα πρέπει να:

Ελέγξετε τα λιμνάζοντα νερά στους εξωτερικούς χώρους. Τα θηλυκά κουνούπια έχουν ανάγκη το στάσιμο νερό για να αναπαραχθούν. Το νερό που απαιτείται για να γεννήσουν τα αυγά μπορεί να είναι μια μικρή λίμνη στο μπαλκόνι, το νερό στη γλάστρα, στον κήπο ή απλά το μπολ που βάζετε νερό στο κατοικίδιο σας. Μία προσεκτική επιθεώρηση του χώρου σας θα βοηθήσει να εντοπίσετε τις περιοχές όπου το νερό λιμνάζει και ευνοεί τον κύκλο ζωής των κουνουπιών.

Ελέγξετε τα δέντρα, τους θάμνους και το γκαζόν σας. Θα πρέπει να διατηρούνται κλαδεμένοι και το γρασίδι κοντό για να περιοριστούν οι χώροι ανάπαυσης για τα ενήλικα κουνούπια.

Ελέγξετε την ώρα του ποτίσματος των κήπων και του γκαζόν. Θα πρέπει να γίνεται τις βραδινές ώρες (μετά τη δύση του ηλίου) ή πολύ νωρίς το πρωί (πριν την ανατολή του ηλίου), ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος, ώστε να στεγνώσουν για να μη δημιουργηθούν μικρές εστίες υγρασίας ή και λιμνάζοντα νερά, που αποτελούν ιδανικό περιβάλλον ανάπτυξης των κουνουπιών.

Απομακρύνετε τα απορρίμματα που μπορεί να είναι συγκεντρωμένα εξωτερικά του σπιτιού και μπορεί να συγκρατούν υγρασία.

Να προχωρήσετε σε συστηματικό ψεκασμό, με ένα αποτελεσματικό εντομοκτόνο.

To Fendona® Top είναι η κορυφαία επιλογή εντομοκτόνου για την καταπολέμηση των κουνουπιών αλλά και άλλων ιπτάμενων και βαδιστικών εντόμων που απειλούν τη δημόσια υγεία. Πρόκειται για ένα υψηλής αποτελεσματικότητας παρασιτοκτόνο, που περιέχει τη δραστική alphacypermethrin και πετυχαίνει εκτεταμένο έλεγχο σε ευρύ φάσμα εντόμων επικίνδυνων για την υγεία μας.

Ο ψεκασμός τους καλοκαιρινούς μήνες και ιδιαίτερα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, είναι καθοριστικός. Μπορεί να γίνει σε εσωτερικούς χώρους και γενικά όπου συχνάζουν τα έντομα που μας ταλαιπωρούν.

Ψεκάζουμε μόνο επιφάνειες και ποτέ στον αέρα και ξαναψεκάζουμε, ανάλογα με την επανεμφάνιση των εντόμων. Η επανεμφάνιση αναλόγως των συνθηκών του περιβάλλοντος αλλά και της εφαρμογής, μπορεί να καθυστερήσει μερικές εβδομάδες.

Προσοχή δεν πρέπει να ψεκάζετε σε χώρους προετοιμασίας ή επεξεργασίας τροφίμων, σε χώρους ενδιαίτησης (π.χ. κρεβάτια, ντουλάπες με ρούχα ή άλλα προσωπικά είδη, καρέκλες, τραπέζια κλπ), σε χώρους όπου υπάρχουν ευαίσθητοι πληθυσμοί (π.χ. ηλικιωμένοι, έγκυες, βρέφη, άρρωστοι κλπ) και σε χώρους ενδιαίτησης οικόσιτων ζώων ή κατοικίδιων

Το Fendona® Top το βρίσκουμε στα φαρμακεία αλλά και σε καταστήματα γεωργικών και κτηνιατρικών προϊόντων και ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες της ετικέτας!

Για περισσότερες πληροφορίες ή απορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ή εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη BASF Hellas στο 210 6860100 ή να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση pestcontrol-basf-GR@basf.com .

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, πριν από την χρήση.





