Αθλητικά

Wimbledon: Ο Ναδάλ αντίπαλος του Κύργιου στους “4”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατάθεση ψυχής και πρόκριση στα ημιτελικά για τον λαβωμένο Ισπανό τενίστα.



Ο άνθρωπος από ατσάλι, Ράφα Ναδάλ, ανάγκασε τους 15.000 φίλους του τένις που βρέθηκαν στο Center Court του All England Club να υποκλιθούν στο μεγαλείο του.

Παρότι τραυματίστηκε νωρίς στον τελευταίο χρονικά προημιτελικό του Γουίμπλεντον κι έκανε ένεση για να συνεχίσει (πρόβλημα στους κοιλιακούς του), παρότι βρέθηκε δύο φορές πίσω στα σετ (0-1, 1-2) από τον καταπληκτικό, Τέιλορ Φριτς (νο14 στον κόσμο) και άλλες δύο στο τέταρτο και πέμπτο σετ να χάνει με 4-5, ο ανυπέρβλητος Ισπανός κατάφερε να στείλει το ματς στο τάι μπρέικ, όπου επιβλήθηκε με 10-4 (3-2 σετ) και πήρε το τελευταίο «εισιτήριο» για τους ημιτελικούς του τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Νικ Κύργιο.

Ο Ράφαελ Ναδάλ απλά αρνείτε να επιτρέψει σε κανέναν να τον σταματήσει στο τρέχον λονδρέζικο Major. Ούτε το χρόνιο πρόβλημά του στο γόνατο, ούτε ο τραυματισμός που τον ανάγκασε να κάνει ένεση στον σημερινό προημιτελικό, ούτε το νο11 του ταμπλό, Τέιλορ Φριτς.

Ο αριστερόχειρας Ισπανός επικράτησε με 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 (4) σε αγώνα που το κοινό στο Centre Court δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα μπορούσε να τον ολοκληρώσει, πόσο μάλλον να νικήσει!

Καλώντας το ιατρικό τιμ στο δεύτερο σετ, ο Ισπανός ήταν ξεκάθαρο πως πονούσε στις κινήσεις του, έχοντας επηρεαστεί τα χτυπήματά του. Με λίγα λόγια έδειχνε «τελειωμένος». Ωστόσο, γι΄ άλλη μια φορά απέδειξε πως είναι ένας από τους μεγαλύτερους μαχητές του τένις. Βρήκε τον τρόπο να κάνει το καλύτερο δυνατό που μπορούσε, να οδηγήσει το ματς σε πέμπτο σετ, όπου με όπλο την εμπειρία του και με σαφώς καλύτερη ψυχολογία, κατάφερε να επικρατήσει πολύ εύκολα του Αμερικανού με 10-4 και να «κλείσει το ραντεβού» με τον Νικ Κύργιο στον ημιτελικό της Παρασκευής (8/07).

Ο Ναδάλ, αξίζει να επισημανθεί ότι βγήκε νικητής από το «θρίλερ» με τον Φριτς ακριβώς 14 χρόνια μετά (6/7/2008) την απίθανη νίκη του επί του Ρότζερ Φέντερερ στον τελικό του Γουίμπλεντον, όπου είχε κατακτήσει τον πρώτο από τους δύο τίτλους του (ο άλλος ήρθε δύο χρόνια μετά).

Μετά από 4 ώρες και 21 λεπτά μεγάλης μάχης ο 36χρονος GOAT του τένις (22 τρόπαια Grand Slam) πανηγύρισε την 19η εφετινή διαδοχική του νίκη σε Grand Slam, κρατώντας ζωντανό το όνειρο του Calendar Slam (έχει κατακτήσει ήδη τα τουρνουά σε Μελβούρνη και Παρίσι).

Ειδήσεις σήμερα:

Παραλιακή - Τροχαίο: Σύγκρουση αστικού λεωφορείου με μηχανή

Φιλιππίδης: Πήρε εξιτήριο και επιστρέφει σπίτι του

Ζάκυνθος: Καβγάδισαν και τον... έσπασαν στο ξύλο