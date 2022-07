Παράξενα

Μπουρίνι “σάρωσε” τα Τρίκαλα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ισχυρό μπουρίνι στο πέρασμά του ξερίζωσε δέντρα και προκάλεσε ζημιές.

Σφοδρό και ξαφνικό μπουρίνι έπληξε σήμερα Τετάρτη τα Τρίκαλα.

Το ισχυρό μπουρίνι που συνοδευόταν με ισχυρούς ανέμους στο περάσμά του από την πόλη σάρωσε τα πάντα και ξερίζωσε δέντρα, προκαλώντας ζημιές στις γύρω περιοχές.

Υπενθυμίζεται πώς πριν από μερικές ημέρες ένα ακόμη καλοκαιρινό μπουρίνι χτύπησε τα Τρίκαλα προκαλώντας ζημιές, ενώ έκλεισαν και δρόμοι.