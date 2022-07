Κοινωνία

Σισμανόγλειο Νοσοκομείο: Εκρηκτικός μηχανισμός σε ΑΤΜ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι επίδοξοι ληστές ακινητοποίησαν τη φύλακα προκειμένου να μην ειδοποιήσει την Αστυνομία.

Έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 04:30 στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όταν άγνωστοι πυροδότησαν εκρηκτικό μηχανισμό στο ΑΤΜ που βρίσκεται εντός του νοσοκομείου, προσπαθώντας να αποσπάσουν τα χρήματα από αυτό.

Μάλιστα, δεν δίστασαν να ακινητοποιήσουν και την φύλακα που βρισκόταν εκεί προκειμένου να μην ειδοποιήσει την Αστυνομία.

Τελικά δεν κατάφεραν να παραβιάσουν το ΑΤΜ και τράπηκαν σε φυγή, αφήνοντας πίσω τους μικρές υλικές ζημιές.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 191 σημεία

Κάρυστος: Σύγκρουση δεξαμενόπλοιων

Καιρός: πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές καταιγίδες την Πέμπτη