Ουκρανία: Βουλευτής καταζητείται για εσχάτη προστασία

Φέρεται να επέζησε από απόπειρα δολοφονίας τον περασμένο μήνα, που κατά πληροφορίες οργανώθηκε από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Ο Ολεξίι Κοβαλιόφ, μέλος του ουκρανικού κοινοβουλίου, καταζητείται για εσχάτη προδοσία, καθώς έρευνα των ουκρανικών αρχών αποκάλυψε πως έχει ονομαστεί αντιπρόεδρος του συμβουλίου το οποίο ανέλαβε τη διακυβέρνηση στην κατεχόμενη από τα ρωσικά στρατεύματα περιφέρεια της Χερσώνας, ανακοίνωσε χθες η ουκρανική εισαγγελία.

Ο κ. Κοβαλιόφ, ο οποίος φέρεται να επέζησε όταν έγινε απόπειρα δολοφονίας του τον περασμένο μήνα, που κατά πληροφορίες οργανώθηκε από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης εάν συλληφθεί.

Ο διορισμός του στο νέο αυτοδιοικητικό συμβούλιο της Χερσώνας ανακοινώθηκε τη Δευτέρα. Ο κ. Κοβαλιόφ είχε εκλεγεί στην ουκρανική Βουλή το 2019, με το κόμμα Υπηρέτης του Λαού του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όμως αποπέμφθηκε από τις τάξεις του κόμματος και από την ΚΟ στα τέλη Απριλίου, αφού κατηγορήθηκε για συνεργασία με τη Ρωσία. Ο Ιγκόρ Κοβαλιόφ επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την πόλη Γόλα Πρίσταν, τον Απρίλιο.

Ο στρατός της Ρωσίας έχει καταλάβει σχεδόν όλη τη Χερσώνα.

