Μπάιντεν: Παραιτήθηκε η διευθύντρια επικοινωνίας του

Αποχωρεί από τη θέση της η διευθύντρια επικοινωνίας του Τζο Μπάιντεν, πιστή συνεργάτιδα από την πρώτη στιγμή του προέδρου των ΗΠΑ. Μάλιστα, η αποχώρηση της Κέιτ Μπέντινγκφιλντ γίνεται μόλις τέσσερις μήνες πριν από τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Υποδιευθύντρια της ομάδας που διεξήγαγε την προεκλογική εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές των ΗΠΑ του 2020, κατόπιν διευθύντρια επικοινωνίας του Δημοκρατικού προέδρου, η 40χρονη Κέιτ Μπέντινγκφιλντ θα εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο στα τέλη Ιουλίου «προκειμένου να περνάει περισσότερο χρόνο με τον σύζυγό της και τα δύο μικρά παιδιά τους», ανέφερε η αμερικανική προεδρία.

«Χωρίς το ταλέντο και το πείσμα της Κέιτ Μπέντινγκφιλντ, ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να βρισκόταν ακόμη στον Λευκό Οίκο», ήταν το επαινετικό σχόλιο του Ρον Κλέιν, του γενικού γραμματέα («προσωπάρχη») της αμερικανικής προεδρίας. «Θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την προώθηση του προγράμματος του Μπάιντεν» και αφού εγκαταλείψει την ομάδα των στενών συνεργατών του, πρόσθεσε.

Οι παραιτήσεις δεν είναι ασυνήθιστες στον Λευκό Οίκο περί τις ενδιάμεσες εκλογές. Όμως η αποχώρηση αυτής της πιο πιστής κι από τους πιο πιστούς συνεργάτες του ηγέτη των Δημοκρατικών ανακοινώθηκε καθώς αμερικανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο τελευταία για δυσλειτουργίες στην κυβέρνησή του.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει διευκρινίσει ποιος – ή ποια – θα τη διαδεχθεί στο καθήκον της υπεράσπισης ενός Τζο Μπάιντεν με δημοτικότητα σε ελεύθερη πτώση, που δέχεται ολοένα περισσότερες επιθέσεις από την αριστερή πτέρυγα της παράταξής του καθώς φαντάζει ανίσχυρος μπροστά στην αναίρεση του δικαιώματος στην άμβλωση σε ομοσπονδιακό επίπεδο και μπροστά στη λιτανεία των σφαγών που βυθίζουν στο πένθος την Αμερική.

