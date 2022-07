Οικονομία

Σκρέκας για λογαριασμούς ρεύματος: Τι αλλάζει από την 1η Αυγούστου

Αυξημένη η επιδότηση για την κατανάλωση του Ιουλίου. Πως θα προκύπτει η σταθερή χρέωση από την 1η Αυγούστου.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι η επιδότηση του κράτους για τον Ιούλιο στους λογαριασμούς ρεύματος θα είναι κατά πολύ αυξημένη και μάλιστα αυτή θα δοθεί ανεξαρτήτως εισοδήματος και για όλες τις κατοικίες και όχι μόνο την πρώτη.

Αντίθετα για τον μήνα Ιούλιο δεν θα υπάρχει επιδότηση για τους καταναλωτές φυσικού αερίου, καθώς όπως είπε ο κ. Σκρέκας η κατανάλωση του το καλοκαίρι μειώνεται δραστικά και η επιδότηση θα επανέλθει από το φθινόπωρο.

Σε ότι αφορά την ρήτρα αναπροσαρμογής, ο κ. Σκρέκας είπε ότι σταματάει από την 1η Αυγούστου. Πλέον στους λογαριασμούς θα υπάρχει μια ενιαία τιμή με την οποία θα γίνεται η χρέωση. Για το λόγο αυτό οι εταιρείες θα πρέπει να ανακοινώνουν νωρίτερα τις τιμές για τον μεθεπόμενο μήνα και ειδικά για τον Αύγουστο οι τιμές θα ανακοινωθούν στις 10 Ιουλίου.

Επί των τιμών αυτών θα αφαιρείται και η κρατική επιδότηση. Οι καταναλωτές αφού θα συγκρίνουν τις τιμές θα μπορούν να αλλάζουν πάροχο χωρίς καμιά επιβάρυνση. Οι δε τιμές θα αναρτώνται στις ιστοσελίδες των παρόχων.

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα αντικατάστασης παλιών ενεργοβόρων συσκευών, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει αύριο και μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν υποβληθεί περίπου 825.000 αιτήσεις. Με δεδομένο ότι οι πόροι του προγράμματος αρκούν για την αντικατάσταση 200-250 χιλιάδων συσκευών, αναζητούνται νέα κονδύλια για να ικανοποιηθούν περισσότεροι αιτούντες. Αυτοί θα προκύψουν από τη λίστα που έχει ήδη δημιουργηθεί από την μοριοδότηση όσων έχουν υποβάλλει αιτήσεις για τις οποίες έχουν προβλεφθεί κοινωνικά κριτήρια.

Ο κ. Σκρέκας διαβεβαίωσε ότι τυχόν φαινόμενα αισχροκέρδειας θα παταχθούν καθώς θα γίνουν εκτεταμένοι έλεγχοι για να διαπιστωθεί αν έχει αλλάξει κάτι στο περιθώριο κέρδους των εταιρειών που θα προμηθεύουν τις συσκευές στους καταναλωτές.

