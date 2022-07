Κοινωνία

Φυλακές Τρίπολης: Καταδικασμένος σε δις ισόβια πήρε άδεια κι εξαφανίστηκε

Πρόκειται για σκληρό κακοποιό, που μεταξύ άλλων είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία και βιασμό κατ’ εξακολούθηση.

Συνεχίζεται από τις Αρχές της χώρας η αναζήτηση του 56χρονου κρατούμενου, που δεν επέστρεψε μετά από τακτική άδεια στο κατάστημα κράτησης της Τρίπολης.

Για την σύλληψή του έχουν εκδοθεί αναζητήσεις, καθώς το απόγευμα της Τρίτης 5 Ιουλίου το ΤΑ Τρίπολης ενημερώθηκε ότι ένας 56χρονος κρατούμενος, ο οποίος είχε πάρει τακτική άδεια 6 ημερών και 2 ημερών οδοιπορικών, δεν επέστρεψε.

Πρόκειται για έναν σκληρό κακοποιό, που κρατείται με απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Είναι καταδικασμένος σε ποινή δις ισόβια συν κάθειρξη 20 ετών, 10 μηνών και χρηματική ποινή για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού, βιασμό κατ’ εξακολούθηση από κοινού, απρόκλητη φθορά κατά συρροή, κλοπή κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και παράνομη οπλοκατοχή.

Είχε λάβει μέρος στη μεγάλη εξέγερση κρατουμένων στις φυλακές Κορυδαλλού το 1995.

