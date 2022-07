Οικονομία

Επιστραπτέα προκαταβολή: Η ώρα του λογαριασμού για χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Υπόδειγμα και οδηγίες από το ΥΠΟΙΚ για τον υπολογισμό και την εξόφληση του επιστρεπτέου μέρους της επιστρεπτέας προκαταβολής

Ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες η ανάρτηση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων για τους επτά κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο «το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και με τη συνδρομή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρώσει τις επόμενες ημέρες τη βεβαίωση του επιστρεπτέου μέρους όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η οποία χορηγήθηκε ως ενίσχυση των επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν αρνητικά από την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού».

Ειδικότερα:

από το σύνολο των 605.530 Α.Φ.Μ. προς βεβαίωση του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, σήμερα θα πραγματοποιηθεί η βεβαίωση για 559.753 Α.Φ.Μ., ενώ 2.406 Α.Φ.Μ. απαλλάσσονται από την υποχρέωση επιστροφής του επιστρεπτέου ποσού ως πυρόπληκτοι.

Για τους υπόλοιπους 43.371 Α.Φ.Μ. η βεβαίωση θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, κατόπιν επανελέγχου των στοιχείων τους.

Με σειρά τροποποιήσεων των αποφάσεων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής:

Η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης ή εναλλακτικά δυνατότητας εφάπαξ καταβολής αυτού με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού μετατέθηκε την 29η Ιουλίου 2022.

Αυξήθηκαν οι δόσεις για την αποπληρωμή του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης σε ενενήντα έξι (96) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες είναι πλέον άτοκες.

Το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης μειώθηκε και ανέρχεται στα κάτωθι ποσοστά επί της ληφθείσας ενίσχυσης, εφόσον τηρήθηκαν οι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονταν σε κάθε κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής:

α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε:

§ 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 70% σε σχέση με το 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή

§ 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και έως 70% σε σχέση με το 2019 και παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή

§ 50% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.

β) Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή για επιχειρήσεις που άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε:

§ 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσοδα του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή

§ 33,3% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.

Στην περίπτωση της εφάπαξ επιστροφής του ανωτέρω επιστρεπτέου ποσού μέχρι και την 29η Ιουλίου 2022, το ποσό της έκπτωσης του 15% προσαυξάνει το μη επιστρεπτέο ποσό της ενίσχυσης το οποίο είναι αφορολόγητο, ενώ το ποσό της επιστροφής μειώνει το χορηγηθέν ποσό της ενίσχυσης και εφόσον η ενίσχυση έχει χορηγηθεί, είτε βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, είτε βάσει του Κανονισμού de minimis, δεν συνυπολογίζεται εφεξής στο όριο σώρευσης.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν αποδεδειγμένα από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας από 1η Μαΐου έως και 2 Σεπτεμβρίου 2021, όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325/20.08.2021 (Β΄3905), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325/20.08.2021 (Β΄3898), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13665/Α325/17.08.2021 (Β΄3863) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/11203/Α325/09.07.2021 αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, το επιστρεπτέο ποσό, δεν επιστρέφεται. Επιπλέον, για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας 'Αννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι επλήγησαν από την πυρκαγιά της 3ης Αυγούστου 2021, το επιστρεπτέο ποσό, δεν επιστρέφεται.

Οι ειδοποιήσεις για την καταβολή του επιστρεπτέου ποσού θα αναρτηθούν, σταδιακά κατά τη βεβαίωση, στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ myAADE, στην επιλογή Μητρώο & Επικοινωνία / e-Κοινοποιήσεις, ενώ θα αποσταλεί και σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δουν τις οφειλές τους από το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην επιλογή Ο Λογαριασμός μου.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ θα αναρτηθεί ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του επιστρεφόμενου ποσού ανά Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή των οφειλών είναι δυνατή και μέσω του συστήματος IRIS Online Payments, στο myAADE (myaade.gov.gr), με άμεση πίστωση των οφειλών.

