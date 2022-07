Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Φθινόπωρο με έντονα φαινόμενα στη χώρα το Σαββατοκύριακο. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν.

Επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, προβλέπεται από αύριο Παρασκευή καθώς και το Σάββατοστην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά:

Αύριο Παρασκευή (08-07-2022) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από τις προμεσημβρινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, βαθμιαία στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και από το απόγευμα στη Θεσσαλία. Τα φαινόμενα το βράδυ στα δυτικά θα εξασθενήσουν, ενώ τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο θα επεκταθούν στην ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου,τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια.

Το Σάββατο (09-07-2022) τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα επηρεάσουν κατά τόπους όλη την ηπειρωτική Ελλάδα. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ.

Επισημαίνεται ότι η θερμοκρασία το Σάββατο (09-07-2022) θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια, της τάξης των 4 με 6 βαθμών Κελσίου και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 23 με 26 βαθμούς και στα κεντρικά τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.





