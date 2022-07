Κόσμος

Βρετανικά ΜΜΕ για Τζόνσον: Θέμα ωρών η παραίτηση του

Η βροχή… παραιτήσεων στελεχών της Κυβέρνησης φαίνεται πως θα αναγκάσει τον Βρετανό Πρωθυπουργό να οδηγηθεί σε παραίτηση.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον παραιτείται, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Mirror, επικαλούμενη μέλη του προσωπικού της Ντάουνινγκ Στριτ. Το ίδιο ανέφερε και δημοσιογράφος του ITV.

Την είδηση ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον παραιτείται μετέδωσε και το BBC. Σύμφωνα με το BBC, ο Βρετανός πρωθυπουργός θα κάνει δηλώσεις μέσα στις επόμενες ώρες.

Η εφημερίδα Sun έγραψε ότι ο Τζόνσον θα παραμείνει στην ηγεσία των Συντηρητικών μέχρι να εκλεγεί νέος πρόεδρος του κόμματος μέσα στο καλοκαίρι.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας δήλωσε πως έχει υποχρέωση να κρατήσει τη χώρα ασφαλή και δεν μπορεί να αφήσει «άδεια τα γραφεία του κράτους», όμως κάλεσε τους συναδέλφους του στο κόμμα να εξαναγκάσουν τον Μπόρις Τζόνσον να παραιτηθεί από την κυβέρνηση, ενώ παραιτήθηκε η υπουργός Παιδείας Μισέλ Ντόνελαν.

«Το κόμμα έχει ένα μηχανισμό για να αλλάζει ηγέτες και αυτός είναι ο μηχανισμός που συμβουλεύω τους συναδέλφους να χρησιμοποιήσουν», έγραψε ο Γουάλας σε μήνυμά του στο Twitter.

Η υπουργός Παιδείας Μισέλ Ντόνελαν δήλωσε από την πλευρά της πως παραιτείται σε διάστημα μικρότερο των 48 ωρών αφότου διορίσθηκε, επειδή αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να εξαναγκασθεί ο πρωθυπουργός Τζόνσον να παραιτηθεί.

«Δεν βλέπω να μπορείτε να συνεχίσετε με κανένα τρόπο, αλλά χωρίς έναν επίσημο μηχανισμό για να σας απαλλάξουμε από τα καθήκοντά σας, φαίνεται πως ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό δυνατό είναι να σας υποχρεώσουμε αυτοί που παραμένουμε στο υπουργικό συμβούλιο», έγραψε η Ντόνελαν στην επιστολή παραίτησής της λέγοντας πως «ικέτευσε» τον Τζόνσον χθες, Τετάρτη, να παραιτηθεί.

«Μας φέρατε σε μια αφόρητη κατάσταση ... ως κάποια που βάζει πάνω απ' όλα την ακεραιότητα, δεν έχω άλλη επιλογή».

Νωρίτερα, την παραίτηση του είχε υποβάλλει ο Υπουργός Ασφαλείας και δυο υφυπουργοί της Κυβέρνησης.

