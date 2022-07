Κοινωνία

“Χαμόγελο του Παιδιού”: Εξαφάνιση 14χρονου έχει σημάνει συναγερμό

Missing alert για την εξαφάνιση ανηλίκου. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Άλλο ένα παιδί εξαφανίστηκε σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Όπως αναφέρει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε ανακοίνωσή του:

"Στις 22/6/2022, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την Θεσσαλονίκη, ο Αλχουσεΐν (επ) Ραέντ (ον), 14 ετών, συριακής καταγωγής. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Ο Αλχουσεΐν (επ) Ραέντ (ον) έχει ύψος 1.50 , ζυγίζει 60 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.

Φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμας και μπλε κοντομάνικη μπλούζα.



Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας."

