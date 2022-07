Πολιτική

Οικονόμου: Χειριστήκαμε τις κρίσεις με επάρκεια - Τα 20 επιτεύγματα της κυβέρνησης

Η Ελλάδα παραμένει όρθια σε παγκόσμιο τυφώνα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι είπε στο ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία. «Παράθυρο» για νέα επιδότηση καυσίμων.

«Η Ελλάδα παραμένει όρθια σ' ένα παγκόσμιο περιβάλλον όταν άλλες δυνάμεις λύγισαν», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολτικών συντακτών , αναφερόμενος στις διεθνείς και άλλες προκλήσεις και κρίσεις, με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπη η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στα τρία χρόνια της θητείας της. «Τις χειριστήκαμε με επάρκεια και αποτελεσματικότητα» υπογράμμισε.

«Συμπληρώνονται τρία χρόνια από την ημέρα που οι Έλληνίδες και οι Έλληνες γύρισαν σελίδα. Πορευτήκαμε σε περιβάλλον κρίσεων σε αυτά τα τρία χρόνια. Χειριστήκαμε τις κρίσεις με επάρκεια και αποτελεσματικότητα. Η Ελλάδα παραμένει όρθια σε παγκόσμιο τυφώνα. Η Ελλάδα δεν έμεινε μόνο σε θέση άμυνας. Σήμερα ζούμε σε χώρα που έχει αντιμετωπίσει χρόνιες αδυναμίες», δήλωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε «πως όσα πετύχαμε είναι ο δείκτης για να καταλάβουμε όλοι πόσα περισσότερα μπορούμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια».

Ο κ. Οικονόμου ανέφερε αναλυτικά είκοσι σημαντικά επιτεύγματα της κυβέρνησης και της κοινωνίας τα τρία τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων ήταν η αύξηση του ΑΕΠ, η μείωση της ανεργίας, οι μειώσεις φόρων και εισφορών, η ενίσχυση του εισοδήματος, οι ξένες άμεσες επενδύσεις, ο διπλασιασμός των ελληνικών εξαγωγών, η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, η αύξηση του κατώτατου μισθού, τα 51 δις ευρώ που έχουν δοθεί για να στηρίξουν νοικοκυριά και εισοδήματα, η έξοδος από την ενισχυμένη εποπτεία, η αποπληρωμή του ΔΝΤ, η ψηφιοποίηση του κράτους και άλλα σε όλους τους τομείς της πολιτικής.

«Η Ελλάδα έγινε και συνεχίζει να γίνεται πιο ισχυρή. Υπήρξαν και λάθη που αναγνωρίσαμε και επιχειρούμε πάντα να διορθώνουμε. Μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια δημιουργούμε περιβάλλον σταθερότητας και ασφάλειας», πρόσθεσε.

Επίσης μίλησε για τη στήριξη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο τον Ιούλιο.

Όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση η κυβέρνηση θα κάνει ότι είναι δυνατόν για να στηρίξει την κοινωνία

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, κατά τη σημερινή ενημέρωση, απαντώντας σε ερωτήσεις για το εάν υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει ο Τούρκος πρωθυπουργός , κ.Ερντογάν, ρυθμιστής των ελληνικών εκλογών, τόνισε ότι ήταν απόλυτα καθαρή η τοποθέτηση του πρωθυπουργού στο θέμα των εκλογών, και δεν υπάρχει το ζήτημα αυτό.

"Η αποσπασματική ερμηνεία των δηλώσεων ή η διαστρέβλωση οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα" είπε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση τόνισε ότι δεν υπάρχει δημοσκοπική καθίζηση για τον κυβερνών κόμμα και η διαφορά της ΝΔ με τον ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου είναι αυτή που ήταν στις εκλογές του 2019.

"Η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη δουλειά της και υλοποιεί τις μεταρρυθμίσεις" τόνισε ο κ.Οικονόμου.

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά και το ενδεχόμενο θερμού καλοκαιριού, είπε ότι "δεν φοβόμαστε τίποτα, επιδιώκουμε ήρεμα νερά, βρισκόμαστε σε εγρήγορση και έχουμε επαρκή και αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων απο την Τουρκία".

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέα επιδότησης των καυσίμων είπε ότι "όσο διαρκούν οι ανατιμήσεις και η κρίση, η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε δυνατότητα να σταθεί δίπλα στην κοινωνία. Τρέχει το πρόγραμμα για τα καύσιμα, και όσο διαρκεί το πρόβλημα η κυβέρνηση θα κάνει ότι είναι δυνατόν για να στηρίξει την κοινωνία".

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις για αποκάλυψη προστατευόμενων μαρτύρων, και για το πότε θα ενσωματωθεί η ευρωπαϊκή οδηγία για τους μάρτυρες αυτούς, ο κ.Οικονόμου είπε:

"Οτιδήποτε σχετίζεται με την υπόθεση της Νοβάρτις έχει συζητηθεί εξαντλητικά. Σεβόμαστε τις αποφάσεις. Η ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών θα υλοποιηθεί όταν έρθει η ώρα της. Δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο για την υπόθεση της Νοβάρτις".

Αναφορικά με τις ελλείψεις εργαζόμενων στον τουρισμό και το ενδεχόμενο κυβερνητικής παρέμβασης, είπε ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις ψάχνουν εργαζόμενους και δεν βρίσκουν, και "είμαστε σε επικοινωνία με εκπροσώπους των εταιρειών αυτών, πήραμε πρωτοβουλίες για περαιτέρω κίνητρα. Είμαστε εδώ να συζητήσουμε πως μπορούμε να βοηθήσουμε". Προσέθεσε ότι οι επιχειρηματίες "πρέπει να συμπεριφέρονται στους εργαζόμενους με την αξιοπρέπεια που τους πρέπει. Υπάρχουν παραδείγματα-όχι ο κανόνας- που κάποιοι πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί απέναντι στους εργαζόμενους".

Ο κ.Οικονόμου αναφερόμενος στον εκλογικό νόμο είπε ότι έχει ξεκαθαρίσει ο πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας με απλή αναλογική και μετά με ενισχυμένη.

Τέλος απάντησε αρνητικά με κατηγορηματικό τρόπο, σε ερώτηση για το εάν υπάρχουν σύμφωνα με καταγγελίες του κ.Βαρουφάκη, πρόσωπα στο περιβάλλον του πρωθυπουργού που έχουν σχέση με funds του εξωτερικού "που αγοράζουν δάνεια και παίρνουν σπίτια ελλήνων".

"Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι. Η "αξιοπιστία" του κ. Βαρουφάκη είναι γνωστή διεθνώς" είπε ο κ.Οικονόμου.

