Μπόρις Τζόνσον: Παραιτήθηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός

Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον. Τι είπε στο διάγγελμά του.

Την παραίτησή του ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον μετά την αποχώρηση νεοδιορισθέντων υπουργών καθώς και περισσότερων από 50 μελών της κυβέρνησης, αλλά διευκρίνισε ότι θα παραμείνει στην εξουσία έως ότου διοριστεί διάδοχός του.

Ο Μπόρις Τζόνσον στο διάγγελμα που απηύθυνε στον βρετανικό λαό από την Ντάουνινγκ Στριτ, τόνισε ότι αποτελεί “ξεκάθαρα τώρα βούληση του κοινοβουλευτικού Συντηρητικού Κόμματος να υπάρξει νέος αρχηγός του κόμματος και επομένως νέος πρωθυπουργός”.

Διαμήνυσε πως θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά του, έως ότου αναλάβει ο νέος αρχηγός του κόμματος και διευκρίνισε ότι η διαδικασία επιλογής του νέου αρχηγού θα πρέπει να ξεκινήσει τώρα και το χρονοδιάγραμμα θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα.

“Και σήμερα διόρισα ένα υπουργικό συμβούλιο για να υπηρετήσει, όπως και εγώ, έως ότου διοριστεί ένας νέος ηγέτης”, συμπλήρωσε.

“Πρέπει να συνεχίσουμε να ανεβαίνουμε επίπεδο, να συνεχίσουμε να απελευθερώνουμε τις δυνατότητες κάθε μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου”, είπε ο Μπόρις Τζόνσον σημειώνοντας ότι “εάν το καταφέρουμε, θα είμαστε οι πιο ευημερούντες στην Ευρώπη”.

Ο Μπόρις Τζόνσον υπογράμμισε ότι στεναχωριέται που παραιτείται από την καλύτερη δουλειά του κόσμου, αλλά συμβαίνουν αυτά στη ζωή.

“Το να είσαι πρωθυπουργός είναι μια εκπαίδευση από μόνη της – έχω ταξιδέψει σε κάθε μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου και έχω βρει τόσους πολλούς ανθρώπους να έχουν μια τέτοια απεριόριστη βρετανική πρωτοτυπία και τόσο πρόθυμους να αντιμετωπίσουν παλιά προβλήματα με νέους τρόπους. Ακόμα κι αν τα πράγματα μερικές φορές φαίνονται σκοτεινά τώρα, το μέλλον μας μαζί είναι χρυσό“, πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Δεν παρέλειψε, δε, να ευχαριστήσει τον βρετανικό λαό “για το τεράστιο προνόμιο που μου έχετε δώσει”.

