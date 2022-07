Κόσμος

Αίγυπτος: Νεκρός 6χρονος τουρίστας

Ερωτήματα για το θάνατο του παιδιού από την Ιταλία, το οποίο έκανε διακοπές με τους γονείς του στην Αίγυπτο.





Τη ζωή του έχασε ένα 6χρονο αγοράκι από την Ιταλία, ενώ βρισκόταν σε διακοπές μαζί με τους γονείς του σε γνωστό τουριστικό θέρετρο της Αιγύπτου. Ο θάνατος του μικρού παιδιού ήρθε μετά από δηλητηρίαση που έπαθε όλη του η οικογένεια, γεγονός που εγείρει πολλά ερωτήματα γύρω από το τραγικό περιστατικό.

Την περασμένη Παρασκευή ο 6χρονος Andrea και οι γονείς του εμφάνισαν συμπτώματα έντονης ναυτίας, άρχισαν να κάνουν εμετό. Επισκέφθηκαν αμέσως έναν γιατρό κοντά στο τουριστικό θέρετρο που έκαναν διακοπές, ο οποίος τους χορήγησε έναν ορό και στη συνέχεια τους έδωσε τρία χάπια για την αντιμετώπιση της τροφικής δηλητηρίασης.

Η κατάσταση τους όμως επιδεινώθηκε την επόμενη μέρα και το απόγευμα Σαββάτου πήγαν στο νοσοκομείο. «Έκαναν συνεχώς εμετό», δήλωσε στη La Stampa ο θείος του εξάχρονου, που παραθέριζε μαζί τους. «Το παιδί ήταν πολύ άρρωστο. Ο γαμπρός μου νόμιζε ότι (δηλητηριάστηκε επειδή) κατάπιε νερό από την πισίνα. Αλλά δεν θα μπορούσε να είναι μόνο αυτό», πρόσθεσε.

«Ο ανιψιός μου ήταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Μάθαμε ότι, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν επί μία ώρα, οι γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα», δήλωσε στη ο θείος του La Stampa 6χρονου Andrea. «Ο γαμπρός μου, από την άλλη πλευρά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, με συμπτώματα νεφρικής ανεπάρκειας και αναπνευστικά προβλήματα» και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σημειώνεται ότι στο νοσοκομείο βρίσκεται και η μητέρα του μικρού παιδιού, που είναι τεσσάρων μηνών έγκυος. Αν και αυτή έχει δηλητηριαστεί, η κατάσταση της μέχρι στιγμής δεν εμπνέει ανησυχία.

Η οικογένεια, πριν από τις διακοπές τους, είχαν κάνει ταξιδιωτική ασφάλεια και πλέον προσπαθούν να γυρίσουν πίσω στην Ιταλία. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας έχει ενημερωθεί για την υπόθεση, ενώ το ιταλικό προξενείο και η ιταλική πρεσβεία στην Αίγυπτο ανέφεραν ότι, μόλις βελτιωθεί η κατάσταση του πατέρα και το νοσοκομείο δώσει το πράσινο φως, η οικογένεια θα επαναπατριστεί στο Παλέρμο με έξοδα του κράτους.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι απεσταλμένος από το αιγυπτιακό υπουργείο Υγείας, ο οποίος επισκέφθηκε την οικογένεια στο νοσοκομείο, υποστήριξε ότι έχουν γίνει δύο τοξικολογικές εξετάσεις και αποκλειστεί το ενδεχόμενο δηλητηρίασης.

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια θανάτου του 6χρονου παιδιού είναι σε πλήρη εξέλιξη.

