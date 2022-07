Κόσμος

Μπόρις Τζόνσον: Οι πρώτες αντιδράσεις για την παραίτησή του

Πώς "υποδέχτηκαν" Βρετανοί και ξένοι αξιωματούχοι την παραίτηση του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.

Ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι ότι παραιτείται από πρωθυπουργός της Βρετανίας, πιεζόμενος από αιτήματα των συναδέλφων του στο υπουργικό συμβούλιο και βουλευτών του Συντηρητικού Κόμματος.

Ακολουθούν ορισμένες πρώτες αντιδράσεις Βρετανών και ξένων αξιωματούχων στην ανακοίνωση παραίτησής του.

Λιζ Τρας, υπουργός Εξωτερικών

«Ο πρωθυπουργός πήρε τη σωστή απόφαση». «Χρειαζόμαστε ηρεμία και ενότητα τώρα και να συνεχίσουμε να κυβερνάμε ενώ αναζητείται ένας νέος ηγέτης».

Κιρ Στάρμερ, αρχηγός του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος

«Είναι καλά νέα για τη χώρα ότι ο Μπόρις Τζόνσον παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία.

Αλλά αυτό θα έπρεπε να είχε συμβεί εδώ και πολύ καιρό. Ήταν πάντα ακατάλληλος για το αξίωμα. Ήταν υπεύθυνος για ψέματα, σκάνδαλα και απάτες σε μεγάλη κλίμακα».

Τζάστιν Τόμλινσον, αντιπρόεδρος του Συντηρητικού Κόμματος

«Η παραίτησή του ήταν αναπόφευκτη. Ως Κόμμα πρέπει γρήγορα να ενωθούμε και να επικεντρωθούμε σε ό,τι έχει σημασία. Ζούσε σε σοβαρές στιγμές σε πολλά μέτωπα».

Άλιστερ Τζακ, υπουργός αρμόδιος για θέματα Σκωτίας

«Λυπάμαι που βλέπω τον Μπόρις Τζόνσον να παραιτείται από πρωθυπουργός. Επέτυχε σπουδαίο έργο όσο ήταν πρωθυπουργός, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης του Brexit, της υποστήριξης της χώρας μέσα από την Covid και παράλληλα ηγήθηκε της διεθνούς απάντησης στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το πιο σημαντικό είναι εργάστηκε ακούραστα για να ενισχύσει το Ηνωμένο Βασίλειο».

Κουάζι Κβάρτενγκ, υπουργός Επιχειρήσεων Ενέργειας και Βιομηχανικής Στρατηγικής

«Τι καταθλιπτική κατάσταση. Τόση αχρείαστη ζημιά προκλήθηκε.

«Χρειαζόμαστε τώρα έναν νέο Ηγέτη το συντομότερο δυνατό. Κάποιον που μπορεί να οικοδομήσει ξανά την εμπιστοσύνη, να θεραπεύσει τη χώρα και να καθορίσει μια νέα, λογική και συνεπή οικονομική προσέγγιση για να βοηθήσει τις οικογένειες.

Ανώτερος βουλευτής των Τόρις

«Βασικά ανακούφιση. Και επίσης θλίψη για μια χαμένη ευκαιρία. Ένας άνδρας που καταστράφηκε από τα δικά του εκ βάθρων ελαττώματα».

Νίκολα Στέρτζον, πρωθυπουργός της Σκωτίας

«Θα υπάρξει μια ευρέως διαδεδομένη αίσθηση ανακούφισης που το χάος των τελευταίων ημερών (επί της ουσίας μηνών) θα τελειώσει, αν και η ιδέα ότι ο Μπόρις Τζόνσον θα παραμείνει πρωθυπουργός μέχρι το φθινόπωρο φαίνεται πολύ μακριά από το ιδανικό και σίγουρα όχι βιώσιμο;»

Μάικλ Ο' Νιλ, Ηγέτης του κόμματος Σιν Φέιν στην Βόρεια Ιρλανδία

«Ήταν ο απόλυτος παραλογισμός ότι οι άνθρωποι εδώ ανέχονταν τον Μπόρις Τζόνσον για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι ένα πρόσωπο απόλυτης ανυποληψίας. Όποιος προσπαθεί να σαμποτάρει τις ειρηνευτικές συμφωνίες μας, ένα τέταρτο αιώνα προόδου και το κοινό μας μέλλον δεν είναι πραγματικά φίλος μας».

Ντίμτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου

«Δεν μας συμπαθεί και ούτε και εμείς τον συμπαθούμε».

Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος ρωσικού ΥΠΕΞ

«Ο Μπόρις Τζόνσον χτυπήθηκε από ένα μπούμερανγκ που εκτόξευσε ο ίδιος... Οι συμπολεμιστές του τον κατέδωσαν».

«Το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας είναι: μην επιδιώκεις να καταστρέψεις τη Ρωσία... Η Ρωσία δεν μπορεί να καταστραφεί. Μπορείς να σπάσεις τα δόντια σου επιχειρώντας το- και μετά να πνιγείς».

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Από την πλευρά μας, οι πολιτικές εξελίξεις δεν αλλάζουν τη θέση μας για το πρωτόκολλο (για την Βόρεια Ιρλανδία) ή τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε με τους Βρετανούς ομολόγους μας για τη Βόρεια Ιρλανδία».

«Η θέση μας είναι ότι πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις όσον αφορά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου».

