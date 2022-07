Κόσμος

Ουκρανία: Στο ΥΠΕΞ κλήθηκε ο Τούρκος πρέσβης στο Κίεβο

Για ποιον λόγο δόθηκε νότα διαμαρτυρίας στον Τούρκο Πρέσβη στο Κίεβο.

Νότα διαμαρτυρίας δόθηκε στον Τούρκο Πρέσβη στο Κίεβο ο οποίος κλήθηκε στο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας επειδή η Τουρκία απελευθέρωσε από το τουρκικό λιμάνι Καρασού το υπό ρωσική σημαία πλοίο Zhibek Zholy.

Το πλοίο, μετέφερε τα κλεμμένα σιτηρά της Ουκρανίας.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας Όλεγκ Νικολένκο δήλωσε:«Πρόκειται για μια απαράδεκτη κατάσταση»

Η Ουκρανία είχε πρόσφατα καλέσει την Τουρκία να «καταλάβει τα ρωσικά πλοία που μεταφέρουν τα σιτηρά της Ουκρανίας».

