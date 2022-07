Life

“Καλοκαίρι Μαζί” στον ΑΝΤ1: Καθημερινά από τις 11 Ιουλίου

Η ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1 με τους Νίκο Ρογκάκο, Γιώργο Γρηγοριάδη, Αντώνη Φουρλή, Ηρώ Ράντου και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου επιστρέφει και φέρνει σε πρώτο πλάνο τα σημαντικότερα θέματα της εγχώριας και διεθνούς επικαιρότητας.

Η πρώτη καλημέρα στον ΑΝΤ1, και το καλοκαίρι, έχει τη σφραγίδα της ενημέρωσης.

Την Δευτέρα 11 Ιουλίου στις 06:30 κάνει πρεμιέρα η εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Καθημερινά, καθ’ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, ο Νίκος Ρογκάκος, ο Γιώργος Γρηγοριάδης, ο Αντώνης Φουρλής, η Ηρώ Ράντου, η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, καθώς και όλη η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, για να καταγράψει και να αναλύσει την επικαιρότητα και όλες τις ειδήσεις. Πολιτική, Οικονομία, Κοινωνία, Αθλητισμός, Πολιτισμός, αλλά και όλα τα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας, έχουν ξεχωριστή θέση στο «Καλοκαίρι Μαζί».

Με ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ αλλά και με ενδιαφέροντες καλεσμένους, το «Καλοκαίρι Μαζί» θα φέρνει σε πρώτο πλάνο τα σημαντικότερα θέματα της εγχώριας και διεθνούς επικαιρότητας.

«Καλοκαίρι Μαζί». Πρεμιέρα Δευτέρα 11 Ιουλίου στον ΑΝΤ1 και καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 06:30.

#KalokairiMazi

Facebook: @KalokairiMaziANT1

Instagram: @kalokairimazi_ant1

Twitter: @Kalokairi_Mazi

Αρχισυνταξία: Άννυ Ζιώγα, Αντώνης Παπαδάκης, Άρης Σαλβάνος, Ανδρέας Μπούσιος

Διεύθυνση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος, Δημήτρης Κωτσίκος

