Ψευτογιατρός: Αρνείται ότι τον γνωρίζει πρώην υπουργός και συγκατηγορούμενός του

Ο πρώην υπουργός και θωρακοχειρουργός που κατηγορείται ότι μαζί με τον «ψευτογιατρό» χειρούργησαν ασθενή αρνείται ακόμα και ότι τον γνωρίζει.

«Δεν τον γνωρίζω καν. Ούτε εντός, ούτε εκτός χειρουργείου τον έχω δει ποτέ» είπε στην απολογία του ο ένας εκ των 16 συγκατηγορουμένων του Νίκου Κοντοστάθη, γιατρός, που έχει διατελέσει στο παρελθόν υπουργός, που κλήθηκε να δώσει τις εξηγήσεις του στο ΜΟΔ.

Ο πρώην υπουργός δικάζεται για την υπόθεση ασθενούς που μετά από πτώση με αλεξίπτωτο πλαγιάς (παραπέντε) χειρουργήθηκε σε ιδιωτική κλινική, παρουσία, σύμφωνα με την κατηγορία, του «Dr Kontos» αλλά και τριών ακόμη, κατηγορούμενων σήμερα, γιατρών.

Να σημειωθεί ότι ο ασθενής έχει καταθέσει στο δικαστήριο ότι πριν την επέμβαση περπατούσε λίγο με πατερίτσες και κινείτο κυρίως με αμαξίδιο και είχε ποσοστό αναπηρίας 82% και ότι μετά την επέμβαση δεν μπορεί πλέον να περπατήσει καθόλου, ενώ απέκτησε σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα, καθώς, όπως ισχυρίζεται, του τοποθέτησαν κλωβό στην σπονδυλική στήλη και του αφαιρέθηκε πλευρό.

Απολογούμενος ο συγκατηγορούμενος του Κοντοστάθη, υποστήριξε ότι το επίμαχο χειρουργείο «ήταν απολύτως επιτυχημένο» το οποίο, όπως είπε ο πρώην υπουργός, «ήταν επιβεβλημένο προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάσταση του ασθενούς».

Όπως είπε ο κατηγορούμενος, «την παραμονή της επέμβασης τον είχα ενημερώσει (τον ασθενή) παρουσία της συζύγου του. Ήταν μία άκρως επιτυχημένη επέμβαση. Σε λιγότερο από δέκα μέρες ήταν σπίτι του. Αφαιρέθηκε μέρος δεξιάς πλευράς. Η αφαίρεση πλευράς δεν αποτελεί ακρωτηριαστική επέμβαση. Από τον Β΄ Παγκόσμιο και μετά ενδείκνυται και εφαρμόζεται για ευστάθεια και αναπνευστική δεινότητα ασθενούς».

Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση σε τέτοια νευροχειρουργική επέμβαση να έμπαινε στο χειρουργείο οποιοσδήποτε άλλος πλην των ειδικών. «Το ακούω ότι ήταν παρών σε επεμβάσεις, αλλά ποτέ παρουσία μου. Καμία σχέση, καμία συνεργασία δεν είχα ποτέ μαζί του. Δεν έχω παραπέμψει ποτέ ασθενείς μου σε αυτόν. Είμαι 31 χρόνια θωρακοχειρουργός, με ακηλίδωτη καριέρα. Δυστυχώς για μένα έχω δει τη φωτογραφία μου και το όνομα μου να "παίζει" σε εφημερίδες για αυτήν την υπόθεση. Πολύ βαρύ για μένα. Έχω δεχτεί δεκάδες κλήσεις ασθενών μου που με ρωτούσαν τι και πώς και ήθελαν να καταθέσουν υπέρ μου».

Οι απολογίες των συγκατηγορουμένων του «Δόκτορα Κόντος» θα συνεχιστούν στις επόμενες συνεδριάσεις, ενώ η πρόταση του εισαγγελέα της έδρας εκτιμάται ότι θα υποβληθεί προς το ΜΟΔ τον προσεχή Σεπτέμβριο.

