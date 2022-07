Πολιτική

Μητσοτάκης σε μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ: αφήσαμε πίσω τα χρόνια της κρίσης (εικόνες)

Για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, την ένταση που προκαλεί η Τουρκία και την Ελλάδα ως επενδυτική ευκαιρία, μίλησε μεταξύ άλλων ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών που επισκέπονται την Ελλάδα με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, βουλευτή Gregory Meeks, παρουσία του Πρέσβη των ΗΠΑ Τζορτζ Τσούνη..

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανασκόπηση των διμερών σχέσεων, οι οποίες βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο και εξετάστηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, η οποία έχει ήδη αναβαθμιστεί την τελευταία τριετία.

Τονίστηκε η σημασία της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ και της ομιλίας του σε κοινή συνεδρίαση της Βουλής και της Γερουσίας, στο Κογκρέσο, καθώς και της ανανέωσης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, η οποία, μεταξύ άλλων, αναδεικνύει την στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης και επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της τα χρόνια της κρίσης, είναι ένας αξιόπιστος και σταθερός εταίρος και σύμμαχος, πυλώνας σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του NATO στη Μαδρίτη και εξέφρασαν ικανοποίηση για τα σαφή μηνύματα καταδίκης του αναθεωρητισμού και προσήλωσης στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός ανέλυσε στους αμερικανούς βουλευτές τις προκλήσεις στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε επίσης στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισμός και διαμετακομιστικός κόμβος, με έμφαση στην ενέργεια, ειδικά στις Ανανεώσιμες Πηγές, στις μεταφορές, στη ναυτιλία και στον τουρισμό.

Κυριάκος Μητσοτάκης: "Είναι χαρά μου που σας ξαναβλέπω τόσο σύντομα, μετά τη συνάντησή μας στην Ουάσιγκτον.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά για την ευγένεια και τη φιλοξενία που μου επιφυλάξατε όταν με υποδεχτήκατε στο Κογκρέσο. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα αλλά και μια σημαντική στιγμή, πιστεύω, για τη χώρα. Και θεωρώ πως η επίσκεψή σας είναι μια σπουδαία ευκαιρία για να κατανοήσετε πλήρως τι συμβαίνει εδώ, αλλά και να διαπιστώσετε την πρόοδο που έχει κάνει η χώρα, να επαναβεβαιωθεί η στρατηγική της σημασία και η πολύ ισχυρή και διαχρονική συνεργασία των δύο χωρών μας. Καλώς ήρθατε."

Gregory Meeks: "Σας ευχαριστώ. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Και θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη μου ικανοποίηση για την επίσκεψή σας στις Ηνωμένες Πολιτείες , σε μια κρίσιμη συγκυρία, και για την ομιλία που απευθύνατε ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Βρίσκομαι στο Κογκρέσο επί 24 χρόνια. Το μήνυμα που στείλατε την ημέρα εκείνη, στις εποχές που ζούμε και δεδομένης της σχέσης των ΗΠΑ και της Ελλάδας όσον αφορά στο ζήτημα της δημοκρατίας, η οποία δυστυχώς -εν έτει 2022- αντιμετωπίζει κινδύνους, ήταν εξαιρετικά σημαντικό.

Ευχαριστούμε λοιπόν για την υποδοχή και για το μήνυμά σας προς τα μέλη του Κογκρέσου."

Κυριάκος Μητσοτάκης: "Θα ήθελα επίσης να αναγνωρίσω τη σπουδαία δουλειά που ο Πρέσβης σας κάνει ήδη στην Ελλάδα. Έχει κανείς την αίσθηση ότι είναι εδώ χρόνια και ότι έχει προσαρμοστεί πολύ καλά, κάτι που δεν μας εκπλήσσει καθόλου."

Gregory Meeks: "Από «τεχνικής» άποψης όντως βρίσκεται εδώ επί χρόνια."

