Ψευτογιατρός - Δημακοπούλου: Οι μέθοδοι που οδήγησαν στους θανάτους των ασθενών

Η ιατροδικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση μίλησε στο δελτίο του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη για την πολύκροτη υπόθεση.

«Η υπόθεση ήταν δεμένη από την πρώτη στιγμή, από την Εισαγγελία και την Αστυνομία», δήλωσε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη η ιατροδικαστής που ανέλαβε την υπόθεση του ψευτογιατρού, Ουρανία Δημακοπούλου.

Όπως εξήγησε από τα στοιχεία που ταυτοποιήθηκαν, προκύπτει ότι, «αυτά τα οποία έδινε, η διακοπή της θεραπείας, η χορήγηση ουσιών, οι συστάσεις για εξετάσεις που είναι εκτός πρωτοκόλλου και ενέσεων που είναι εκτός πρωτοκόλλου», οδήγησαν τους ασθενείς στο θάνατο.

Ερωτηθείσα αν επρόκειτο για αργούς θανάτους, σημείωσε πως «ένα κομμάτι ήταν σαν χρόνια δηλητηρίαση, όμως η στέρηση τροφής, ασιτία είναι ένα κομμάτι της ιατροδικαστικής που αναφέρεται σε βίαιο θάνατο».

Τέλος, σημείωσε πως, η δράση του ψευτογιατρού είναι πέραν των δέκα ετών και κάλεσε του πολίτες «να εμπιστεύονται την Πολιτεία», εξηγώντας πως «χρειαζόταν ένα επαρκές χρονικό διάστημα ώστε να φτάσει στην ανθρωποκτονία μία καταγγελία».





