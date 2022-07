Έλον Μασκ: Έκανε δίδυμα με συνάδελφό του

Τεχνολογία - Επιστήμη

Έκανε δίδυμα με συνάδελφό του, την ώρα που η μεγάλη κόρη του τον απαρνήθηκε.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Έλον Μασκ έγραψε σήμερα στο Twitter ότι «κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να αντιμετωπίσει την κρίση της υπογεννητικότητας», λίγες ώρες αφότου δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι τον περασμένο Νοέμβριο απέκτησε δίδυμα με ένα στέλεχος των επιχειρήσεών του.

Ο ιδιόρρυθμος επιχειρηματίας, που είναι ήδη πατέρας επτά παιδιών από δύο άλλες μητέρες, ούτε επιβεβαίωσε, ούτε και διέψευσε τις πληροφορίες. Ανάρτησε όμως πολλά μηνύματα γενικά για την οικογένεια και τη γεννητικότητα. «Η κατάρρευση των ποσοστών γεννητικότητας είναι μακράν ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει ο πολιτισμός», έγραψε μεταξύ άλλων. Και πρόσθεσε: «Σας εύχομαι να αποκτήσετε μεγάλες οικογένειες και συγχαρητήρια σε όσους τις έχουν ήδη».

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Business Insider, o ιδιοκτήτης της Tesla και της SpaceX και η Σιβόν Ζίλις ζήτησαν τον Απρίλιο από δικαστήριο του Τέξας να δοθεί στα δύο μωρά της δεύτερης το επώνυμο του πατέρα τους και, για δεύτερο μικρό όνομα, το επώνυμο της μητέρας τους. Η 36χρονη Ζίλις κατάγεται από τον Καναδά και είναι διευθύντρια επιχειρήσεων και ειδικών προγραμμάτων στη Neuralink, μια νεοφυή εταιρεία που ειδικεύεται στα εγκεφαλικά εμφυτεύματα.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο είχε ήδη αποκτήσει έξι παιδιά με την Τζαστίν Μασκ-Γουίλσον τη δεκαετία του 2000, όμως το ένα από αυτά πέθανε λίγες εβδομάδες μετά τη γέννησή του. Πρόσφατα ανάρτησε μια φωτογραφία με τα τέσσερα από αυτά, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε στο Βατικανό, όπου συναντήθηκε με τον πάπα Φραγκίσκο. Το πέμπτο, μια διεμφυλική κόρη, υπέβαλε τον Απρίλιο επίσημο αίτημα να αλλάξει το επώνυμο και το φύλο της, ώστε να διακόψει κάθε δεσμό με τον πατέρα της. Ο Μασκ έχει αποκτήσει άλλα δύο παιδιά με την τραγουδίστρια Γκράιμς, ένα αγόρι που γεννήθηκε το 2020 και ένα κορίτσι που γεννήθηκε από παρένθετη μητέρα ένα μήνα μετά τα δίδυμα της Ζίλις, τον Δεκέμβριο το 2021.

