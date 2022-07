Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: νέες υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών

Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες

Συνεχίζουν την προκλητική συμπεριφορά και από αέρος οι Τούρκοι, καθώς πραγματοποίησαν σήμερα, Πέμπτη 07 Ιουλίου 2022, συνολικά 37 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, με 8 αεροσκάφη.

Ειδικότερα, τρία ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 πέταξαν πάνω από τον εθνικό μας εναέριο χώρο και προχώρησαν σε 7 παραβάσεις του FIR Αθηνών. Στις σημερινές παραβιάσεις συμμετείχαν και δυο μη επανδρωμένα αεροσκάφη UAV που πραγματοποίησαν τις 22 από τις παραβιάσεις.

Από τα μαχητικά αεροσκάφη τα δύο ήταν οπλισμένα, ενώ σημειώθηκε μία εμπλοκή. Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

