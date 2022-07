Πολιτική

Μητσοτάκης - υγειονομικοί: προσαγωγές σε διαμαρτυρία έξω από το σπίτι του

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις και προχώρησαν σε προσαγωγές.

Σε προσαγωγές υγειονομικών σε αναστολή προχώρησε η Αστυνομία γύρω στις 19.00 σήμερα το απόγευμα, πλησίον της οικίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λυκαβηττό.

Πρόκειται για περίπου 35 άτομα που πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας και, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, επιχείρησαν να προσεγγίσουν το σπίτι του πρωθυπουργού.

Τους σταμάτησε όμως η 'Αμεση Δράση και ακολούθησε η προσαγωγή τους στην ΓΑΔΑ, όπου εξετάζονται.

Λίγες ημέρες πριν, είχε πραγματοποιηθεί διαμαρτυρία και έξω από το σπίτι του Υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρη.

