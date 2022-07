Κόσμος

Σουηδία: τη δολοφόνησε γιατί ήταν “δυσαρεστημένος με την ψυχιατρική επιστήμη”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε στην ομολογία του ο άνδρας που δολοφόνησε τη δημοφιλή ψυχίατρο από τη Σουηδία.

Ο ύποπτος για τη δολοφονία μιας ψυχιάτρου κατά τη διάρκεια μιας πολιτικής εκδήλωσης, την Τετάρτη στο νησί Γκότλαντ της Σουηδίας, ήθελε να επιτεθεί στη σουηδική ψυχιατρική, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο 33χρονος, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του, υποστήριξε ότι σκότωσε την ψυχίατρο Ινγκ-Μαρί Βίζελγκρεν, 64 ετών, επειδή «ήταν δυσαρεστημένος με τη σουηδική ψυχιατρική επιστήμη», ανέφερε η εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση, η Πέτρα Γκέτελ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Η Βίζελγκρεν είχε αναδειχθεί σε «σύμβολο της ψυχιατρικής στη Σουηδίας, λόγω της εξέχουσας θέσης της εδώ και πολλά χρόνια», πρόσθεσε η εισαγγελέας.

Ο ύποπτος, που αντιμετωπίζει και ο ίδιος ψυχιατρικά προβλήματα, ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. Επιτέθηκε στην γιατρό μέρα-μεσημέρι στην τουριστική πόλη Βίσμπι, που αυτήν την εβδομάδα φιλοξενεί το πολιτικό φεστιβάλ Αλμεντάλεν, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών από σχεδόν όλα τα σουηδικά κόμματα.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, ο ύποπτος έδρασε μόνος και η πράξη του δεν συνδέεται με τη νεοναζιστική οργάνωση NMR, με την οποία είχε έρθει σε επαφή στο παρελθόν, όπως ανέφεραν τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Γυναικοκτονίες: Γιαγιάδες γίνονται ξανά μανάδες για να μεγαλώσουν τα ορφανά εγγόνια τους (βίντεο)

Φωτιά στο Κρανίδι: δύο συλλήψεις για εμπρησμό