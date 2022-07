Αθλητικά

Wimblendon: Ο Ναδάλ αποχώρησε πριν από τον ημιτελικό

Λίγο πριν αντιμετωπίσει τον Νικ Κύργιο, ο κορυφαίος τενίστας ανακοίνωσε πως αποχωρεί από το τουρνουά.

Στη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης, ο Ράφαελ Ναδάλ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το Γουίμπλεντον.

Ένα 24ωρο πριν από τον ημιτελικό με τον Νικ Κύργιο, ο 36χρονος Ισπανός τενίστας ανακοίνωσε ότι δεν θα συνεχίσει στο λονδρέζικο Major λόγω του τραυματισμού που υπέστη στη διάρκεια του χθεσινού (6/07) προημιτελικού με τον Τέιλορ Φριτς.

Απευθείας στον ημιτελικό της Κυριακής (10/7) προκρίνεται ο Νικ Κύργιος, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Νόβακ Τζόκοβιτς-Κάμερον Νόρι.

