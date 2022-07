Κόσμος

Πούτιν: εάν η Δύση θέλει να μας νικήσει στο πεδίο της μάχης... ας δοκιμάσει

Προκαλεί ευθέως ακόμη μία φορά ο Ρώσος πρόεδρος τη Δύση.

"Ας δοκιμάσουν!" Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προκάλεσε σήμερα τους Δυτικούς να νικήσουν τη Ρωσία "στο πεδίο της μάχης" στην Ουκρανία, όπου, όπως δήλωσε, η Μόσχα "δεν έχει αρχίσει ακόμη τα σοβαρά πράγματα".

Εάν η Δύση θέλει να νικήσει τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης, είναι ευπρόσδεκτη να δοκιμάσει, δήλωσε.

"Σήμερα ακούμε ότι θέλουν να μας νικήσουν στο πεδίο της μάχης. Τι μπορούμε να πούμε, ας τους αφήσουμε να δοκιμάσουν. Έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι η Δύση θέλει να μας πολεμήσει μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό. Αυτό είναι τραγωδία για τον ουκρανικό λαό, αλλά φαίνεται ότι όλα οδεύουν προς αυτό", δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης με τους επικεφαλής των ομάδων της κάτω βουλής του Κοινοβουλίου, η οποία μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Οι πολεμικές αυτές δηλώσεις έγιναν τη στιγμή που οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές χώρες επιτάχυναν τις παραδόσεις όπλων στον στρατό του Κιέβου, καθώς προσπαθούν να σταματήσουν την προώθηση των ρωσικών δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία.

Η Ρωσία "δεν έχει ξεκινήσει ακόμη τα σοβαρά πράγματα" στην Ουκρανία, όπου διεξάγει από τα τέλη Φεβρουαρίου μεγάλη στρατιωτική επίθεση, δήλωσε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή στις συνομιλίες με το Κίεβο.

"Ο καθένας πρέπει να γνωρίζει ότι δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμη τα σοβαρά πράγματα" στην Ουκρανία, είπε ο Πούτιν σε ομιλία, μια από τις πιο σκληρές εδώ και εβδομάδες.

Ωστόσο, δεν ανακοίνωσε διεύρυνση της στρατιωτικής επιχείρησης ούτε άλλες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

"Ταυτόχρονα, δεν αρνούμαστε τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Όμως όσοι τις αρνούνται πρέπει να γνωρίζουν ότι όσο περισσότερο (θα αρνούνται), τόσο πιο δύσκολο θα τους είναι να διαπραγματευτούν μαζί μας", πρόσθεσε.

Επαναλαμβάνοντας μια ρητορική που θυμίζει αυτή των σοβιετικών ηγετών κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ο Πούτιν κατήγγειλε επίσης τον δυτικό "ολοκληρωτικό φιλελευθερισμό" και εκτίμησε ότι η επίθεση στην Ουκρανία σηματοδοτούσε την αρχή μιας μετάβασης ενός κόσμου που χαρακτηρίζεται από τον "αμερικανικό παγκοσμιοποιημένο εγωκεντρισμό προς έναν πραγματικά πολυπολικό κόσμο".

"Στις περισσότερες χώρες, οι άνθρωποι δεν θέλουν μια τέτοια ζωή ή ένα τέτοιο μέλλον", δήλωσε. "Κουράστηκαν να γονατίζουν και να ταπεινώνονται μπροστά σε αυτούς που νομίζουν ότι είναι εξαίρετοι".

