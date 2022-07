Κοινωνία

ΔΟΥ Αμαρουσίου: ανάληψη ευθύνης για την έκρηξη

Για ποιον λόγο επιτέθηκαν στην ΔΟΥ Αμαρουσίου με εκρηκτικό μηχανισμό.

Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στη ΔΟΥ Αμαρουσίου στις 07/072022, ανέλαβε η οργάνωση “Έμπρακτα Αλληλέγγυοι Αναρχικοί”, με ανακοίνωσή της σε ιστοσελίδα του αναρχικού χώρου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσαν σε γνωστή ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, η επίθεση πραγματοποιήθηκε "συμβολική επίθεση με δύο κιλά εκρηκτικής ύλης στη ΔΟΥ Αμαρουσίου σε ένδειξη αλληλεγγύης στον από 23-05-2022 αναρχικό απεργό πείνας Γιάννη Μιχαηλίδη".

Η έκρηξη ήταν ισχυρή και σημειώθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στην είσοδο του κτηρίου και στην τζαμαρία του πρώτου ορόφου.

