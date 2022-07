Κοινωνία

Αγία Βαρβάρα: χειροπέδες σε ανήλικους για επίθεση σε ανήλικους

Συμμορία ανηλίκων επιτέθηκε σε συνομήλικούς της και τους έκλεψε.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, τα ξημερώματα της Πέμπτης στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.), τέσσερις ανήλικοι Έλληνες (δύο 17χρονοι και δύο 16χρονοι) κατηγορούμενοι για ληστεία σε βάρος ανηλίκων.

Το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, οι ανωτέρω κατηγορούμενοι προσέγγισαν δυο 15χρονους και με λεκτικές απειλές και απειλή χρήσης μαχαιριού, που δήλωσαν ότι κατείχαν, τους αφαίρεσαν τα κινητά τους τηλέφωνα και διάφορα προσωπικά τους αντικείμενα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν τους ανήλικους δράστες και τους οδήγησαν στο Τ.Α. Αγίας Βαρβάρας, όπου και συνελήφθησαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα 2 κινητά τηλέφωνα που είχαν αφαιρέσει και 2 φυσίγγια κρότου.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

