Μοναστηράκι: χειροπέδες σε γυναίκα για εμπορία ανθρώπων

Αστυνομικοί συνέλαβαν τη γυναίκα που έκανε επετεία κρατώντας ένα μωρό στην αγκαλιά.

Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες την 4-7-2022 στην Πλατεία Μοναστηρακίου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών την Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ημεδαπή κατηγορούμενη για εμπορία ανθρώπων.

Ειδικότερα, η κατηγορούμενη κατελήφθη από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας στην Πλατεία Μοναστηρακίου, να προσεγγίζει διερχόμενους και να επαιτεί, κρατώντας στα χέρια της το ανήλικο τέκνο της.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε από το Τ.Α. Ακροπόλεως, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Το ανήλικο τέκνο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων για ιατρικό έλεγχο.

