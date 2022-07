Κόσμος

Τζορτζ Φλόιντ: Επιπλέον ποινή στον αστυνομικό που τον σκότωσε

Η ετυμηγορία της πολύκροτης δίκης δικαίωσε την οικογένεια του δολοφονημένου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ.

Ο πρώην αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν, που πέρσι κρίθηκε ένοχος για τον φόνο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη, αφού γονάτισε στον λαιμό του επί 9 λεπτά, καταδικάστηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο σε κάθειρξη 20 ετών και 5 μηνών για καταπάτηση των πολιτικών δικαιωμάτων του θύματος, κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να τον συλλάβει, τον Μάιο του 2020.

Ο Σόβιν δήλωσε ένοχος για την κατηγορία που του είχε απαγγελθεί από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη τον περασμένο Δεκέμβριο. Ήδη εκτίει ποινή 22,5 ετών κάθειρξης για τη δολοφονία του Φλόιντ, ποινή που του επιβλήθηκε από πολιτειακό δικαστήριο στη Μινεσότα πέρσι. Θα εκτίσει ταυτόχρονα τις δύο ποινές, όπως μετέδωσε το τοπικό ειδησεογραφικό κανάλι KSTP-TV.

Με την απόφαση του Σόβιν να δηλώσει ένοχος, απέφυγε την προσαγωγή του σε νέα δίκη. Με βάση τη συμφωνία του με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, παραδέχτηκε για πρώτη φορά ότι ευθύνεται για τον θάνατο του Φλόιντ.

Οι τρεις άλλοι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση, όταν επιχείρησαν να συλλάβουν τον Φλόιντ με την υποψία ότι χρησιμοποίησε ένα πλαστό 20δόλαρο για να αγοράσει τσιγάρα, κρίθηκαν ένοχοι τον περασμένο Φεβρουάριο για καταπάτηση των πολιτικών δικαιωμάτων του υπόπτου. Είναι αδιευκρίνιστο προς το παρόν το πότε θα απαγγελθεί η ποινή τους.

