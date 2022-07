Κόσμος

Σίνζο Άμπε: Πυροβόλησαν τον πρώην πρωθυπουργό ενώ έδινε ομιλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δολοφονική επίθεση εναντίον του Σίνζο Άμπε. Χωρίς τις αισθήσεις του ο πολιτικός. Δείτε βίντεο.

Το πυροσβεστικό σώμα της ιαπωνικής πόλης Νάρα (δυτικά) επιβεβαίωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε εναντίον του οποίου άνοιξε πυρ άνδρας εφοδιασμένος με τουφέκι πισώπλατα, καθώς ο πολιτικός εκφωνούσε προεκλογική ομιλία σε ανοικτό χώρο, δεν είχε καμία ζωτική ένδειξη, βρισκόταν σε κατάσταση «καρδιοπνευμονικής ανακοπής», όταν ασθενοφόρο τον μετέφερε σε νοσοκομείο.

Κατά τον ιάπωνα κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κ. Άμπε υπέστη την επίθεση του ενόπλου περί τις 11:30 (τοπική ώρα).

Ο άνδρας που πυροβόλησε εναντίον του πολιτικού –που έμεινε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στο αξίωμα του πρωθυπουργού της Ιαπωνίας (2006-2007, 2012-2020)– συνελήφθη και το όπλο που χρησιμοποίησε κατασχέθηκε από την αστυνομία, αναφέρουν ΜΜΕ. Πρόκειται για άνδρα 42 ετών, κατά τις πρώτες πληροφορίες.

Η αστυνομία, με την οποία επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν ήταν σε θέση να δώσει περισσότερα στοιχεία για την επίθεση.

First video of attempted assassination attempt on Shinzo Abe: pic.twitter.com/3GrQX7QLpK — Scott Stedman (@ScottMStedman) July 8, 2022

Ο πρώην επικεφαλής της κυβέρνησης εκφωνούσε ομιλία ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των μελών της Γερουσίας μεθαύριο Κυριακή όταν δέχθηκε τα πυρά, σύμφωνα με το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK και με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Ο Σίνζο Άμπε κατέρρευσε αιμορραγώντας από το στήθος και τον λαιμό, είπε πηγή προσκείμενη στην παράταξή του, το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (ΦΔΚ), στο πρακτορείο ειδήσεων Jiji.

Την πληροφορία ότι «ο πρώην πρωθυπουργός Άμπε (...) βρίσκεται σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής», μετέδωσε πρώτο το NHK, χρησιμοποιώντας την ορολογία των ιαπωνικών αρχών όταν ο θάνατος απλά μένει να κηρυχθεί από ιατροδικαστικό.

WATCH: Bystanders rush to help former Japanese Prime Minister Shinzo Abe after he is shotpic.twitter.com/vgk7fn323p

— BNO News (@BNONews) July 8, 2022

«Θλίψη» και «σοκ» εκφράζει ο πρεσβευτής των ΗΠΑ για την επίθεση εναντίον του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε

Ο αμερικανός πρεσβευτής στην Ιαπωνία, ο Ραμ Εμάνιουελ, εξέφρασε σήμερα «θλίψη», προσθέτοντας πως τον «σόκαρε» η επίθεση ενόπλου εναντίον του ιάπωνα πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε κατά τη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας.

«Είμαστε όλοι θλιμμένοι και σοκαρισμένοι για την επίθεση με σφαίρες εναντίον του πρώην πρωθυπουργού Άμπε Σίνζο. Ο Άμπε-σαν υπήρξε εξαιρετικός ηγέτης της Ιαπωνίας και αταλάντευτος σύμμαχος των ΗΠΑ. Η αμερικανική κυβέρνηση και ο αμερικανικός λαός προσεύχονται να είναι καλά ο Άμπε-σαν, η οικογένειά του και ο ιαπωνικός λαός», ανέφερε ο κ. Εμάνιουελ σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 180 σημεία

Τζορτζ Φλόιντ: Επιπλέον ποινή στον αστυνομικό που τον σκότωσε