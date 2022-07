Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Με υπόμνημα οι εξηγήσεις για Μαλένα και Ίριδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναμένεται η απολογία της μέσω υπομνήματος, εκτός αν ζητήσει νέα προθεσμία

Μέχρι σήμερα,Παρασκευή 8 Ιουλίου, ήταν η προθεσμία που είχε δοθεί από το τμήμα Ανθρωποκτονιών προκειμένου η Ρούλα Πισπιρίγκου να απολογηθεί ανωμοτί, καταθέτοντας το υπόμνημα έγγραφων εξηγήσεων.

Νέα προθεσμία ζήτησε η Ρούλα Πισπιρίγκου, για να καταθέσει τις γραπτές της εξηγήσεις στις αρχές για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας.

Στο υπόμνημα, η Ρούλα Πισπιρίγγου, η οποία είναι αυτή τη στιγμή η μοναδική ύποπτη για τους θανάτους των δύο μικρότερων κοριτσιών της, θα συνεχίσει να δηλώνει αθώα και αναμένεται να ισχυριστεί ότι δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με τους θανάτους της 3,5 χρονών Μαλένας και της 6 μηνών Ίριδας.

Ταυτόχρονα θα προσπαθήσει να αντικρούσει το πόρισμα των ιατροδικαστών Καρακούκη-Καλόγρηα, όπου γίνεται λόγος για ασφυκτικό θάνατο των δύο παιδιών.

Σταθερά στο στόχαστρο της 33χρονης βρίσκεται ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, και μέσω του δελτίου τύπου που εξέδωσε μέσω των δικηγόρων της, που από την πρώτη στιγμή έδειχνε να επιταχύνει μια σειρά από διαδικασίες στην υπόθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαία σε Κηφισό και Νέα Φιλαδέλφεια - Νεκροί ένας 22χρονος και ένας 25χρονος (εικόνες)

Πέδρο Φεράντιθ: Πέθανε ο θρυλικός προπονητής

Τζορτζ Φλόιντ: Επιπλέον ποινή στον αστυνομικό που τον σκότωσε