Κορονοϊός – Κύπρος: Υποχρεωτική ξανά η μάσκα

Επανέρχεται η υποχρεωτικότητα στις μάσκες, καθώς τα κρούσματα έχουν πάρει την ανιούσα. Οι εξαιρέσεις.

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα στην Κύπρο η επαναφορά του μέτρου υποχρέωσης χρήσης προστατευτικής μάσκας σε εσωτερικούς και κλειστούς χώρους για άτομα ηλικίας άνω των 12 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης του υπουργείου Υγείας της Κύπρου, από τις 25 Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου 2022 κατεγράφησαν 19.503 θετικά περιστατικά εντός της κοινότητας, από σύνολο 147.623 εξετάσεων (ποσοστό θετικότητας 13%).

Η επιδημιολογική πορεία των τελευταίων ημερών εγείρει την ανάγκη αναθεώρησης των προστατευτικών μέτρων σε μία προσπάθεια αναχαίτισης της διασποράς του ιού και διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

Από αυτήν τη ρύθμιση, εξαιρούνται: Οικίες, άτομα που ενεργά πίνουν ή τρώνε, άτομα που ταξιδεύουν με προσωπικό όχημα μόνοι ή με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους (περιλαμβανομένων των ανήλικων τέκνων), άτομα κατά τη διάρκεια άθλησης/σωματικής άσκησης (π.χ. γυμναστήρια, σχολές χορού, κ.λπ.), ψήστες/μάγειρες, μόνο κατά τη διάρκεια ψησίματος, άτομα με ειδικές γνωσιακές ικανότητες/ψυχικές/αναπτυξιακές διαταραχές που δεν συμμορφώνονται με την εφαρμογή μάσκας, άτομα με σοβαρό νευρολογικό/νευρομυϊκό νόσημα που δεν τους επιτρέπει να χειριστούν τη μάσκα, άτομα με ανατομικές γναθοπροσωπικές παραλλαγές/δυσμορφίες ή/και τραυματισμό.

Υπενθυμίζεται πως η μη τήρηση των μέτρων αποτελεί παραβίαση διατάγματος και το πρόστιμο των 300 ευρώ βαραίνει τον ίδιο τον πολίτη και όχι την επιχείρηση.

Το υπουργείο Υγείας απευθύνει εκ νέου έκκληση στους πολίτες για τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας (μάσκα, απόσταση, υγιεινή χεριών) προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας. Το υπουργείο, σε συνεργασία με τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, αξιολογεί καθημερινά τα δεδομένα και όπου κρίνεται αναγκαίο λαμβάνονται μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

