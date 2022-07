Life

Η Ριάνα έγινε η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος των ΗΠΑ

Η μόλις 34 ετών τραγουδίστρια και επιχειρηματίας έγινε η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος των ΗΠΑ.

Σε ηλικία μόλις 34 ετών, η Rihanna είναι πλέον η νεότερη αυτοδημιούργητη γυναίκα δισεκατομμυριούχος της Αμερικής, σύμφωνα με το Forbes.

Η τραγουδίστρια και επιχειρηματίας από τις νήσους Μπαρμπέιντος είναι στη θέση #21 στη λίστα, με περιουσία 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στα 41 της, η Κιμ Καρντάσιαν, επιχειρηματίας και πρωταγωνίστρια ριάλιτι σόου θεωρείται η επόμενη νεότερη δισεκατομμυριούχος με περιουσία 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Κατατάχθηκε στη 16η θέση της λίστας.

Το 2018, η Κάιλι Τζένερ, ετεροθαλής αδερφή της Κιμ Καρντάσιαν ανακυρύχθηκε η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος από το περιοδικό. Ωστόσο, μετά από εκ νέου υπολογισμό που απέδειξε ότι η καθαρή της περιουσία διαμορφωνόταν στα 900 εκατομμύρια δολάρια αντί για ένα δισεκατομμύριο δολάρια, ο τίτλος της αφαιρέθηκε. Τώρα, η Τζένερ είναι η νεότερη, όχι δισεκατομμυριούχος στη λίστα, με περιουσία 600 εκατομμυρίων δολαρίων και καταλαμβάνει την 41η θέση.

Τον Απρίλιο, η Rihanna συμπεριελήφθη για πρώτη φορά στη λίστα του Forbes με τους παγκόσμιους δισεκατομμυριούχους. Εκείνη την εποχή, η τραγουδίστρια – επιχειρηματίας λόγω της θετικής πορείας της εταιρείας καλλυντικών Fenty Beauty και της εταιρείας εσωρούχων Savage X Fenty που έχει ιδρύσει εντάχθηκε στη λίστα με περιουσία 1,729 δισ. δολάρια. Έγινε επίσης η πρώτη δισεκατομμυριούχος της πατρίδας της, των νησιών Μπαρμπέιντος.

