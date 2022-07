Κοινωνία

Μεταμόρφωση: Ανήλικοι χτύπησαν με σιδερογροθιά στο κεφάλι 17χρονο

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε 17χρονος από ομάδα νεαρών. Συνελήφθη 14χρονος και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου.

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 17χρονος στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, από ομάδα ανηλίκων οι περισσότεροι εκ των οποίων είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Το αποτρόπαιο περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Τρίτης (5/7), με τον νεαρό να δέχεται πολλαπλά χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και στο κεφάλι, ένας από τους εμπλεκόμενους τον χτύπησε και με σιδερογροθιά. Μάλιστα, το παιδί χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς», λόγω των χτυπημάτων που είχε δεχθεί κυρίως στο πίσω μέρος του κεφαλιού από το μεταλλικό αντικείμενο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Ο 17χρονος υπέδειξε σε αστυνομικούς της ομάδας Δίας βορειοανατολικής Αττικής ως υποκινητή της επίθεσης έναν 14χρονο ο οποίος προσήχθη στο Τ.Α. Μεταμόρφωσης και λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη, ενώ οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανήλικου. Εξεταζόμενος προανακριτικά ο 14χρονο υπέδειξε έναν άλλον συνομήλικο του ως υποκινητή του άγριου ξυλοδαρμού, ωστόσο, παρά τις αναζητήσεις των αστυνομικών δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός και η σύλληψη του.

Την προανάκριση διενήργησε το Τ.Α. Μεταμόρφωσης, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

