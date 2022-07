Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός βρήκε τον αντι-Βέλεθ

Ποιος είναι ο παίκτης που θα καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε από την πώληση του Φραν Βέλεθ.

Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε για την απόκτηση του Χορντούρ Μάγκνουσον, καλύπτοντας έτσι το κενό που δημιουργήθηκε από την πώληση του Φραν Βέλεθ.

Ο διεθνής Ισλανδός κεντρικός αμυντικός, βρίσκεται ήδη στο αεροπλάνο και το μεσημέρι θα βρίσκεται στην Αυστρία, όπου διεξάγεται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας των «πρασίνων».

Με την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων, ο έμπειρος άσος, για τον οποίο είχε γράψει το ΑΠΕ-ΜΠΕ από τις 7 Ιουνίου, αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιο του.

Ο 29χρονος αμυντικός έχει 41 συμμετοχές στην Εθνική Ισλανδίας και την περασμένη σεζόν έμεινε εκτός δράσης για περίπου επτά μήνες λόγω σοβαρού τραυματισμού στον αχίλλειο τένοντα. Ο Μάγκνουσον επανήλθε στη δράση τον Μάρτιο και αγωνίστηκε τόσο σε παιχνίδια της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, όσο και στα ματς της Ισλανδίας στο Nations League.

