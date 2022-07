Πολιτική

Ρουβίκωνας: Επίθεση στο σπίτι του Γιώργου Μυλωνάκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βανδαλισμούς με συνθήματα στους τοίχους στο σπίτι του γγ της Βουλής από την αναρχική ομάδα "Ρουβίκωνας". Τα μηνύματα του πολιτικού κόσμου.

Επίθεση στο σπίτι του γγ της Βουλής, Γιώργου Μυλωνάκη, πραγματοποίησε ο Ρουβίκωνας προκαλώντας βανδαλισμούς με συνθήματα στους τοίχους του σπιτιού του.

Σύμφωνα με όσα γράφει ο Ρουβίκωνας αφορμή στάθηκε η «δίωξη των αγωνιστών Ν. Ποργιώτη και Γ. Καλαϊτζίδη με την κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορία της "φθοράς ιστορικού μνημείου" για την επίθεση που έκανε ο Ρουβίκωνας με μπογιές στη Βουλή, στις 21 Μάη»

Μυλωνάκης: Η Ελευθερία, η Δημοκρατία, οι Θεσμοί δεν εκβιάζονται, δεν φιμώνονται και δεν τρομοκρατούνται

«Η Ελευθερία, η Δημοκρατία, οι Θεσμοί δεν εκβιάζονται, δεν φιμώνονται και δεν τρομοκρατούνται», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Γιώργος Μυλωνάκης για την επίθεση στο σπίτι του.

Η Ελευθερία, η Δημοκρατία, οι Θεσμοί δεν εκβιάζονται, δεν φιμώνονται και δεν τρομοκρατούνται. pic.twitter.com/E4LyAGU4ZM — George Mylonakis (@georgemilon) July 8, 2022

Καταδικάζει την επίθεση ο Κωνσταντίνος Τασούλας

Το περιστατικό καταδίκασε ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, με ανακοίνωση κάνοντας λόγο για ύπουλη και άνανδρη επίθεση μέσα στη νύχτα.

«Ύπουλα, μέσα στο σκοτάδι, με άνανδρο στόχο σπίτια και οικογένειες, δεν πετυχαίνουν τίποτα άλλο παρά μόνο τη διαρκή αποδοκιμασία και καταδίκη τους από την ελληνική κοινωνία", υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας, με δήλωση απόλυτης καταδίκης για τη στοχοποίηση σπιτιών βουλευτών και την επίθεση στο σπίτι του Γενικού Γραμματέα της Βουλής

«Στις πρόσφατες, απόλυτα καταδικαστέες επιθέσεις που γίνονται σε σπίτια βουλευτών, προστέθηκε και η επίθεση, εξίσου καταδικαστέα, στο σπίτι του Γενικού Γραμματέα της Βουλής από τον "Ρουβίκωνα". Ύπουλα, μέσα στο σκοτάδι, με άνανδρο στόχο σπίτια και οικογένειες, δεν πετυχαίνουν τίποτα άλλο παρά μόνο τη διαρκή αποδοκιμασία και καταδίκη τους από την ελληνική κοινωνία, την ίδια στιγμή που κατάδικοι ή υπόδικοι, στο φως όμως της ημέρας, αντιμετωπίζονται και θα αντιμετωπίζονται από τη Δικαιοσύνη», είπε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Δήλωση του Προέδρου της Βουλής για την επίθεση στο σπίτι του Γενικού Γραμματέα της Βουλήςhttps://t.co/nIfBecgdaN pic.twitter.com/jvh9MaZqM2 — George Mylonakis (@georgemilon) July 8, 2022

Δένδιας: Μία ακόμη θρασύδειλη ενέργεια

Tweet για την επίθεση έκανε και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας λέγοντας πως πρόκειται για «μία ακόμη θρασύδειλη ενέργεια που πρέπει να τύχει της αποδοκιμασίας του πολιτικού κόσμου και της ελληνικής κοινωνίας»

Η επίθεση στην οικία του Γ. Γ. της Βουλής @georgemilon είναι μία ακόμη θρασύδειλη ενέργεια που πρέπει να τύχει της αποδοκιμασίας του πολιτικού κόσμου και της ελληνικής κοινωνίας.

— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 8, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Σίνζο Άμπε: Βίντεο από την στιγμή του πισώπλατου πυροβολισμού

Τζορτζ Φλόιντ: Επιπλέον ποινή στον αστυνομικό που τον σκότωσε

Στον Ολυμπιακό ο Αϊζέια Κάνααν