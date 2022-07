Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Πληθωρισμός στο 12,1 % τον Ιούνιο

Άνοδος στον πληθωρισμό συγκριτικά με τον Μάιο. Πού οφείλεται, ποιες τιμές αυξήθηκαν.

Στο 12,1% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε πριν από λίγο η ΕΣΛΤΑΤ, έναντι 11,3% τον Μάιο.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούνιο 2022, σε σύγκριση με τον Μάιο 2022, παρουσίασε αύξηση 1,6%.

Συγκεκριμένα η αύξηση του Δείκτη, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ προέρχεται από τις αυξήσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

• 12,6% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), ψάρια (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, έλαια και λίπη, νωπά φρούτα, λαχανικά (γενικά), ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ-κακάο-τσάι, μεταλλικό νερό-αναψυκτικά-χυμούς φρούτων.

• 0,9% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

• 4,6% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

• 31,5% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

• 6,5% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: έπιπλα και διακοσμητικά είδη, οικιακές συσκευές και επισκευές, υαλικά-επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.

• 0,6% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομεία και κλινικές. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

• 25,0% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, καύσιμα και λιπαντικά, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, μεταφορά επιβατών με ταξί, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με πλοίο.

• 1,7% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού, μικρά είδη αναψυχής-άνθη-κατοικίδια ζώα, κινηματογράφους-θέατρα, γραφική ύλη και υλικά σχεδίασης, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: οπτικοακουστικό εξοπλισμό-υπολογιστές-επισκευές, βιβλία.

• 0,9% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• 6,5% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

• 2,3% στην ομάδα 'Αλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα άλλα είδη ατομικής φροντίδας.

Ο μοναδικός κλάδος που καταγράφεται υποχώρηση στις τιμές είναι αυτός των τηλεπικοινωνιών με πτώση 2,3%.

Οι τομεάρχες Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου και Αλέξης Χαρίτσης αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους: «Ο πληθωρισμός τον Ιούνιο εκτινάχθηκε στο 12,1%, σε επίπεδα του 1993. Μέσα σε έξι μήνες, ο ήδη υψηλός πληθωρισμός του Ιανουαρίου σχεδόν διπλασιάστηκε. Η Ελλάδα ξεπερνά πλέον κατά πολύ τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. 117,7% η αύξηση στο φυσικό αέριο, 70,4% στο ρεύμα, 45,6% στα καύσιμα, διψήφιες οι αυξήσεις στα τρόφιμα. Μην παρεξηγείτε όμως την κυβέρνηση. Δεν πρόκειται για αφαίμαξη του εισοδήματος των πολιτών ούτε για στήριξη της αισχροκέρδειας και των καρτέλ. Απλώς ο κ. Μητσοτάκης φροντίζει οι τουρίστες να μην κάνουν φθηνές διακοπές στην Ελλάδα… Έκρηξη του πληθωρισμού και της αλαζονείας ενός τραγικού πρωθυπουργού που πληρώνει ακριβά η κοινωνία. Όσο γρηγορότερα φύγει ο ίδιος και η κυβέρνησή του τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσει ο εφιάλτης για τους πολίτες».

Το Κίνημα Αλλαγής αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η σημερινή ανακοίνωση από την ΕΛΣΤΑΤ του πληθωρισμού Ιουνίου ύψους 12,1% όταν τον Μάιο κυμάνθηκε στο 11,3% επιβεβαιώνει ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι πλέον εκτός ελέγχου. Το γεγονός δε ότι ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή, όπως τον ανακοίνωσε η Eurostat την 1η Ιουλίου, για τον μήνα Ιούνιο ήταν 12% έναντι 8,1% του μέσου όρου της Ευρωζώνης, καταδεικνύει ότι η Κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου και πολύ μακριά από την αφόρητη πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες. Όταν στην πράξη ο πληθωρισμός τρέχει με ρυθμό από 25% και πάνω για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της καταναλωτικής δαπάνης των μικρομεσαίων και των ευάλωτων νοικοκυριών, αφού οι ετήσιες μεταβολές στη στέγαση είναι 35%, στις μεταφορές 25% και στη διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά 12,6% και με δεδομένο ότι οι ετήσιες αυξήσεις σε καύσιμα έχουν αγγίξει πλέον το 45,6% και στον ηλεκτρισμό 70,4%! Δεν υπάρχει κανένα σοβαρό επιχείρημα γιατί η Κυβέρνηση εμμένει ακόμα στα αποσπασματικά και ανεπαρκή μέτρα που αποτελούν φύλλο συκής για την αχαλίνωτη κερδοσκοπία του κρατικού προϋπολογισμού εις βάρος κυρίως των μικρομεσαίων και ευάλωτων νοικοκυριών μέσα από τους υψηλούς φόρους κατανάλωσης, την ώρα μάλιστα που, μελέτες και προβλέψεις εγχώριων και διεθνών οργανισμών, δείχνουν ότι πυκνώνουν τα σύννεφα πάνω από την ελληνική οικονομία και διαψεύδουν την κυβερνητική υπεραισιοδοξία. Αλλά να θυμούνται στη Νέα Δημοκρατία ότι οι πολίτες θα καταδικάσουν την αναλγησία τους πολύ πιο γρήγορα από ότι διατείνεται ο Πρωθυπουργός».

Η Ελληνική Λύση αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον μήνα Ιούνιο ανήλθε στο 12,1% καταγράφοντας νέο ρεκόρ 30ετίας. Τον μήνα Μάιο ο πληθωρισμός είχε ανέλθει στο 11,3% γεγονός που αποδεικνύει ότι τα περιβόητα μέτρα της κυβέρνησης για την «καταπολέμηση της ακρίβειας» είναι άλλη μία πολιτική απάτη της Ν.Δ. Η Ελληνική Λύση προειδοποιούσε από τον Ιούλιο του 2021 για το κύμα ακρίβειας που έρχεται, αλλά η κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι πρόκειται για «παροδικό φαινόμενο». Η Ελληνική Λύση είχε καταθέσει πλήρες πλέγμα ενεργειών για την ανάκληση των ανατιμήσεων, με μικρό μάλιστα δημοσιονομικό κόστος. Δεν εισακουστήκαμε. Το γεγονός μάλιστα ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υπερβαίνει σχεδόν κατά 50% τον αντίστοιχο πληθωρισμό της ευρωζώνης, τεκμηριώνει ότι η ακρίβεια στην Ελλάδα έχει ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25, Μιχάλης Κριθαρίδης αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Μετά και τα νέα στοιχεία του πληθωρισμού (ρεκόρ 20 ετών) η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει καμία δικαιολογία να εμμένει στην εγκληματική αδράνεια στηρίζοντας μόνο τα παράσιτα της ολιγαρχίας».





