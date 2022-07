Life

“Η Κλινική”: Πρεμιέρα την Δευτέρα στον ΑΝΤ1 - Τι θα δούμε στα πρώτα τέσσερα επεισόδια (εικόνες)

«Η Κλινική» έρχεται στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του ΑΝΤ1 και φέρνει σε πρώτο πλάνο όλα όσα συμβαίνουν μέσα σε μία κλινική.

Αληθινά περιστατικά. Περίπλοκες ιατρικές υποθέσεις. Έντονες προσωπικές και δραματικές ιστορίες.

«Η ΚΛΙΝΙΚΗ» κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 11 Ιουλίου στις 21:00 και φέρνει σε πρώτο πλάνο όλα όσα συμβαίνουν μέσα σε μία κλινική.

Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, κάθε επεισόδιο θα αφηγείται τρία διαφορετικά περιστατικά, τα οποία είναι βασισμένα σε πραγματικά γεγονότα.

Μία scripted reality σειρά, η οποία, μέσα από τα μάτια γιατρών και νοσηλευτών, εστιάζει στο συναίσθημα και το δράμα, χωρίς, όμως, να λείπει το χιούμορ και οι στιγμές χαράς. Εδώ, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή με τις σκέψεις, αλλά και τα συναισθήματα όλων να παρεμβάλλονται στην εξιστόρηση με τη βοήθεια ενός αφηγητή.

Στην «ΚΛΙΝΙΚΗ», γιατροί και νοσηλευτές παίρνουν αποφάσεις ζωής και θανάτου, αλλά δεν σηκώνουν ποτέ τα χέρια ψηλά. Ο σκοπός τους είναι να σώζουν ζωές, δίνοντας καθημερινές μάχες με σωματικές, ψυχιατρικές, γενετικές αλλά και εξαιρετικά σπάνιες ασθένειες.

Όλοι προσπαθούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της δουλειάς, αλλά και στα δεδομένα της, συχνά, πολύπλοκης προσωπικής τους ζωής.

Το σενάριο, αλλά και τους διαλόγους της «ΚΛΙΝΙΚΗΣ» υπογράφουν απόφοιτοι της ΣΧΟΛΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ του ΑΝΤ1.

Trailer

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ 1-4

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1

Μετά από ένα τροχαίο, δύο νεαρά παιδιά, η Εύα (17) και ο Πέτρος (20), μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Η Εύα δεν φορούσε ζώνη με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά στη λεκάνη. Αυτό που την αγχώνει περισσότερο δεν είναι το χτύπημα, αλλά οι γονείς της που δεν γνώριζαν ότι βρισκόταν κρυφά σε πάρτι και μάλιστα συνοδευόμενη από τον Πέτρο που δεν τον εγκρίνουν καθόλου.

Παράλληλα, φτάνει στο νοσοκομείο ο Βαγγέλης (62), με ένα κλαδί καρφωμένο στον ώμο του. Είναι το άλλο θύμα του τροχαίου. Τα παιδιά πέρασαν με κόκκινο και έπεσαν πάνω στη μηχανή που οδηγούσε καθ’ οδόν για το γάμο του.

Στα επείγοντα μπαίνει και η Ιωάννα (40) με αλλεργικό σοκ. Είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου στην Κρήτη και βρίσκεται στην Αθήνα για ένα συνέδριο. Στο πλευρό της είναι πάντα ο Μάρκος (22), μεταπτυχιακός φοιτητής και βοηθός της σε μια πανεπιστημιακή έρευνα που διεξάγουν. Καθώς η Ιωάννα αναρρώνει, έκπληκτη μαθαίνει από τις εξετάσεις αίματος ότι είναι έγκυος. Κάτι τέτοιο θα την φέρει σε δύσκολη θέση μιας και η Ιωάννα έχει συνευρεθεί ερωτικά με τον Μάρκο.

ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 2

Η Χαρίκλεια (55), η κυρία που δουλεύει στο περίπτερο δίπλα στο νοσοκομείο, εμφανίζεται στην είσοδο μόνο με τα εσώρουχά της και εντελώς αποπροσανατολισμένη. Η Σοφία και ο Παύλος θα την υποβάλουν σε μερικές εξετάσεις για να διαγνώσουν ότι πάσχει από όψιμη σχιζοφρένεια.

Η Στέλλα (38) φτάνει στα επείγοντα και ισχυρίζεται ότι χτύπησε στον καρπό όταν έπεσε στο σπίτι της την ώρα που έκανε δουλειές. Η αλήθεια όμως είναι ότι την κακοποιεί σωματικά ο άντρας της και στο τέλος θα επιστρέψει στο νοσοκομείο βαριά χτυπημένη.

Ο Λουκάς (40) κατέρρευσε την ώρα που έτρεχε στο πάρκο και μπαίνει στα επείγοντα με συμπτώματα ζαλάδας και ταχυκαρδίας. Δεν ακούει όμως την εντολή του γιατρού να σταματήσει την έντονη γυμναστική. Έχει χάσει τη γυναίκα του πριν από λίγους μήνες και θέλει να λάβει μέρος στον ημιμαραθώνιο της πόλης γιατί είναι ο μόνος τρόπος να τιμήσει τη μνήμη της.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 3

Ο Αργύρης (60) πηγαίνει στο νοσοκομείο με πονοκεφάλους. Ο γιατρός του ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι μυϊκός ο πόνος και ο Αργύρης αποφασίζει να το αφήσει να περάσει μόνο του. Όταν θα επιστρέψει, η κατάστασή του είναι πιο σοβαρή, έχει χάσει τις αισθήσεις του και νοσηλεύεται επειγόντως. Η κοπέλα του, η Ελευθερία (55), τον συνοδεύει. Στο νοσοκομείο φτάνει και ο γιος του, Μάρκος, που είχε να μιλήσει στον πατέρα του εδώ και δύο χρόνια γιατί τον θεωρεί υπεύθυνο για τον θάνατο της μάνας του.

Ο Στέφανος (20) λιποθυμά τη στιγμή που τον κυνηγάει ο τραυματιοφορέας Λάμπρος Αρσένης σε έναν από τους διαδρόμους του νοσοκομείου… γυμνό. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται και ο πατέρας του Στέφανου. Ο τραυματιοφορέας είναι σίγουρος πως ο Στέφανος έχει σχέση με τη μέλλουσα γυναίκα του ίδιου του πατέρα του και τον επιπλήττει γι’ αυτήν την ανώριμη συμπεριφορά.

Η Χρυσάνθη (40) έχει ταχυκαρδία, πόνο στο στήθος, ζαλάδα και εφίδρωση, αφότου αποχαιρέτησε τον γιο και τον άντρα της που φεύγουν και οι δυο τους ταξίδι. Οι εξετάσεις δεν θα δείξουν κάτι, παρόλο που η Χρυσάνθη συνεχίζει να έχει δυσκολία στην αναπνοή και αίσθημα πνιγμού. Τελικά όλο αυτό οφείλεται στις κρίσεις πανικού που απέκτησε από την στεναχώρια της για το παιδί της που έφυγε στο εξωτερικό.

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 4

Η Δώρα (28), μία κρατούμενη έγκυος 36 εβδομάδων, φτάνει στο νοσοκομείο με υπέρταση και παράλυση στο πρόσωπο. Θα προχωρήσει σε καισαρική και θα ζητήσει να μην της δείξουν το παιδί της γιατί δεν θέλει να δεθεί από τη στιγμή που θα το δώσουν για υιοθεσία.

Η Μαρία (32) είναι μουσικός. Εδώ και μερικές μέρες αισθάνεται μία αδιαθεσία και επισκέπτεται το νοσοκομείο. Θέλει να γίνει καλά για να συνεχίσει τις περιοδείες της με τη φιλαρμονική, αλλά ο σύντροφός της τη χωρίζει γιατί βάζει πιο πάνω την καριέρα της από τη σχέση τους.

Η Κωνσταντίνα (65) έρχεται στα επείγοντα με κρίση βήχα και αιμόπτυση. Όταν ο γιατρός Ανδρέας Γαζής τη βλέπει, την αναγνωρίζει. Είναι η μητέρα ενός καλού παιδικού φίλου του. Η Κωνσταντίνα δεν μιλάει πια με τον γιο της και ο Ανδρέας προσπαθεί να τους φέρει πάλι κοντά.

#HKliniki

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

ΕXECUTIVE PRODUCER: ΑΓΛΑIΑ ΛΑΤΣΙΟΥ

SENIOR PRODUCER: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΕΤΕΝΝΙΚΟΒ

ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΙ: ΔΑΝΑΗ ΦΙΛΙΠΠΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΕΒΑΚΗΣ

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΤΟΡΙΔΗ

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: ΣΟΦΙΑ ΔΡΙΣΤΕΛΑ

CASTING DIRECTOR: ΙΩΑΝΝΑ ΚΙΤΣΑΡΑ

ΟΡΓ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ANTENNA STUDIOS

ΠΑΙΖΟΥΝ (με αλφαβητική σειρά): Βασιλική Βλάχου, Πέτρος Ιωάννου, Γεράσιμος Κατσανέας, Φιλίππα Κουτούπα, Όλγα Κυπριώτου, Βερονίκη Κυριακοπούλου, Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Βασίλης Λέμπερος, Εύη Μητσοπούλου, Βασίλης Πουλάκος, Έλενα Σαλαμπάση, Μάυ Χάνα, Απόστολος Χατζής.

