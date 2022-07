Πολιτική

Μητσοτάκης: Συνάντηση με τη μουσουλμανική μειονότητα Θράκης

Στην Κομοτηνή βρέθηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Ροδόπη.

Με εκπροσώπους της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έξω από το Γενί τζαμί Κομοτηνής, στον προαύλειο χώρο της Μουφτείας και της Διαχειριστικής Επιτροπής, στη διάρκεια περιοδείας του στο κέντρο της πόλης, και τους ευχήθηκε για τη μεγάλη γιορτή, το Κουρμπάν Μπαιράμ, που αρχίζει αύριο.

Τον κ. Μητσοτάκη υποδέχτηκαν οι τοποτηρητές των Μουφτειών Κομοτηνής Τζιχάτ Χαλήλ, Ξάνθης Χεμσερή Νεζντέν, Διδυμοτείχου Οσμάν Χαμζά, οι πρόεδροι των Διαχειριστικών Επιτροπών Μουσουλμανικής Περιουσίας των τριών περιοχών, Σελίμ Ισά, Χαλήλ Καράνταη, Ιρφάν Μολλά, ο διευθυντής του Ιεροσπουδαστηρίου Κομοτηνής Ιρφάν Χουσείν, ιεροδιδάσκαλοι και εκπρόσωπος των ιεροδασκάλων Θράκης.

Οι τοποτηρητές των Μουφτειών τον καλωσόρισαν, του πρόσφεραν αναμνηστικά δώρα, τόνισαν ότι η Θράκη είναι "υπόδειγμα" και υπογράμμισαν ότι είναι μεγάλη τιμή για αυτούς η παρουσία του πρωθυπουργού, μία μέρα πριν την έναρξη του Κουρμπάν Μπαιράμ. "Χρόνια πολλά, σας εύχομαι όλα τα καλά, να έχετε υγεία", τους ευχήθηκε ο κ. Μητσοτάκης.

"Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να είναι εδώ ο πρωθυπουργός σε μία ιερή μέρα για τους μουσουλμάνους", είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ιλκνούρ Κιγιτζή (το όνομα της σημαίνει "πρώτο φως"), η οποία είναι καθηγήτρια τουρκικής γλώσσας στο μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης. "Ζούμε πολύ ειρηνικά, δεν έχουμε κανένα θέμα, όλα καλά, η Θράκη είναι μοντέλο ειρηνικής συνύπαρξης ανθρώπων με διαφορετικές θρησκείες", σημείωσε.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο βουλευτής Ευριπίδης Στυλιανίδης και ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος.

Μετά το τζαμί, ο πρωθυπουργός συνέχισε την περιοδεία στην αγορά της Κομοτηνής, συνομίλησε με καταστηματάρχες και καταναλωτές, ενώ κάθισε σε καφέ μαζί με βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

