Μητσοτάκης: Καθοριστική ενεργειακή γέφυρα ο IGB

Παρουσία του Πρωθυπουργού έγιναν τα εγκαίνια του ελληνοβουλγαρικού αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου IGB.

Ως καθοριστική ενεργειακή γέφυρα, σημαντική για την Ελλάδα τη Βουλγαρία τα Βαλκάνια και την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ,τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου IGB, κατά την ομιλία του στην τελετή εγκαινίων στη βιομηχανική περιοχή Κομοτηνής.

"Σήμερα είναι μία στιγμή πολύ σημαντική για την Κομοτηνή, για την Ελλάδα για τη Βουλγαρία. Είναι, όμως, μία σημαντική στιγμή για ολόκληρα τα Βαλκάνια για ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί εδώ πέρα σε λίγο δεν θα εγκαινιάσουμε απλά έναν αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου αλλά μία καθοριστική ενεργειακή γέφυρα που ενώνει τον γεωγραφικό νότο με το Βορρά, φέρνοντας σε πρώτη φάση πιο κοντά την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, την Αθήνα και τη Σόφια, και αυτή τη σημασία του αγωγού για αυτές τις δύο φίλες χώρες δηλώνει η παρουσία του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Κιρίλ Πετκόφ σήμερα μαζί μας", είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Κιρίλ Πετκόφ: Τέλος στο ρωσικό μονοπώλιο του φυσικού αερίου βάζει ο IGB

Η λειτουργία του ελληνοβουλγαρικού αγωγού φυσικού αερίου IGB, θα αλλάξει το χάρτη της περιοχής, θα δώσει νέα δυναμική συνεργασία και τέλος στο ρωσικό μονοπώλιο, δίνοντας πρόσβαση σε διαφορετικές πηγές ενέργειας, τόνισε ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Κιρίλ Πετκόφ, κατά την ομιλία του στην τελετή εγκαινίων του αγωγού.

Υπουργός Ενέργειας του Αζερμπαϊτζάν: Ο IGB διαφοροποιεί τις πηγές ενέργειας και δίνει νέα δυναμικη στον αγωγό που μεταφέρει αέριο από το Αζερμπαιτζάν

Ιστορική χαρακτήρισε τη λειτουργία του ελληνοβουλγαρικού αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου IGB ο υπουργός Ενέργειας του Αζερμπαϊτζάν Παρβίς Σχαχμπαζόφ. Είπε πως ο εν λόγω αγωγός διαφοροποιεί τις πηγές ενέργειας και δίνει νέα δυναμικη στον αγωγό που μεταφέρει φυσικο αέριο από το Αζερμπαϊτζάν ο οποίος με τη σειρά του τροφοδοτεί τον IGB.

Ο τομεάρχης Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ, Μανώλης Φάμελλος και η αναπληρώτρια, Πέτη Πέρκα, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους: «Καλωσορίζουμε, αν και με μεγάλη καθυστέρηση, την ολοκλήρωση κατασκευής του Διασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB), της βάσης του Κάθετου Διαδρόμου που αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας μετατρέποντάς την σε κόμβο φυσικού αερίου και συμβάλει ουσιαστικά στη διαφοροποίηση των πηγών. Θυμίζουμε ότι η ολοκλήρωση της κατασκευής του IGB είχε οριστεί σε δεκαοκτώ (18) μήνες από τον Μάιο του 2019, όταν την έναρξη κατασκευής του είχαν εγκαινιάσει τότε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, με τους ομολόγους τους Μπόικο Μπορίσοφ και Τεμένουσκα Πέκτοβα.? Χαιρετίζουμε λοιπόν την ολοκλήρωση του IGB, έστω και με καθυστέρηση ενός και πλέον έτους, ενός έργου που ενισχύει σημαντικά την ενεργειακή ανεξαρτησία της Βουλγαρίας από το ρωσικό φυσικό αέριο και παρέχει φυσικό αέριο σε χαμηλότερες τιμές, σε σχέση με το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο, στους Βούλγαρους καταναλωτές. Περιμένουμε όμως η κυβέρνηση Μητσοτάκη να στηρίξει άμεσα και ουσιαστικά και τους καταναλωτές στην Ελλάδα, νοικοκυριά και επιχειρήσεις που, εξαιτίας των πολιτικών της, αντιμετωπίζουν ακραίες αυξήσεις στις τιμές φυσικού αερίου εδώ και έναν χρόνο, με εξοργιστικά υπερκέρδη της ΔΕΠΑ Εμπορίας για το 2021 (δεκαπλάσια του 2020), όπως αποκάλυψε πρόσφατα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)».

