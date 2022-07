Υγεία - Περιβάλλον

Πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε μπάνιο;

Πώς το νερό επηρεάζει το σώμα μας, ανάλογα με την συχνότητα που κάποιος κάνει μπάνιο και ντουζ.

Η διαδικασία του μπάνιου αλλά και του ντουζ μας προσφέρει μια αίσθηση καθαρότητας αλλά και χαλαρότητας. Είναι σαν να αποβάλουμε όλη την κούραση της ημέρας ή να μας αναζωογονεί το πρωί ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε ό,τι έπεται.

Το μπάνιο είναι ευεργετικό για το σώμα και το πνεύμα αλλά όχι και τόσο για το δέρμα μας. Πολλοί από εμάς μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε μπάνιο μόλις γυρίσουμε σπίτι από τη δουλεία ή μια βραδινή έξοδο και κυρίως πριν ξαπλώσουμε στο κρεβάτι.

Το καθημερινό ντουζ αποτελεί ένα σύγχρονο φαινόμενο, αν αναλογιστούμε πως οι πρόγονοι μας πλένονταν μια φορά την εβδομάδα την δεκαετία του 50' ή του 60', ή και παλαιότερα. Επιστρέφοντας όμως στις μέρες μας το πλύσιμο είναι τρόπος ζωής και αποτελεί μια καθημερινή συνήθεια.

Είναι όμως απαραίτητο να πλενόμαστε καθημερινά;

Υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ του τι χρειάζεται πραγματικά ο οργανισμός μας και το ότι νιώθομε βρώμικοι.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο καθημερινός καταιονισμός ή αλλιώς το ντουζ, θα μπορούσε να διαταράξει το μικροβίωμα του δέρματος. Η εξωτερική στοιβάδα του δέρματος χάνει τα φυσικά έλαιά της και συνεπώς τα «καλά» βακτήρια της επιδερμίδας, αυξάνοντας τον κίνδυνο για μολύνσεις.

Επομένως, θα μπορούσαμε να περιορίσουμε την διαδικασία του πλυσίματος κάνοντας το κάθε δεύτερη μέρα ή τρεις φορές την εβδομάδα. Λαμβάνοντας όμως υπόψιν μας και τις ανάγκες της επιδερμίδας και την καθημερινή ρουτίνα. Αν και δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις αντοχές του δέρματός μας και να μην φέρνουμε τη φυσιολογία του στα άκρα.

